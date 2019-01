Aznar ve menos ritmo de crecimiento pero no una recesión

También ha dicho que no parece que próximamente se produzca una subida de los tipos de interés ya que hay tanto endeudamiento que se podría producir una crisis por lo que considera que lo normal es seguir con el actual riesgo.

Sin reforma económica «seria»

En cuanto a la reforma de los países, ha comentado que el margen de las políticas fiscales es reducido y en el caso de España ha destacado que no se ha hecho una reforma económica "seria" desde 2014.

Crisis política

El expresidente ha aseverado hay una crisis política "que es más difícil que solucionar otras" y ha afirmado que la recuperación económica pasa "por el centro derecha".

"No pongo mi fe, mis esperanzas ni mis ahorros en manos de que quienes están ahora ya que no me inspiran confianza ni esperanza" ha relatado en alusión al gobierno de Pedro Sánchez.

Ha acusado al Gobierno de España de hacer un presupuestos con números falsos y "a sabiendas de que lo son" y ha apostado por la estabilidad presupuestarias "en todas las administraciones"

Para Aznar, está en peligro el orden liberal surgido tras la guerra fría y ha considerado que hay nuevos desafíos por parte de regímenes totalitarios y democracias "iliberales o autoritarias".

"La mayor expresión del orden liberal son los Estados Unidos de América del Norte" ha agregado al tiempo que ha opinado que a pesar de los problemas "el mundo es mucho mejor ahora que durante la época de la Guerra fría".

A su juicio, la alternativa a Estados Unidos es China "que tiene capacidad tecnológica, económica y demográfica pero no militar" y como consecuencia de ese enfrentamiento se produce la guerra comercial.