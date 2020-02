Alonso no será el candidato del PP a las elecciones vascas

Alonso ha explicado que se siente "patriota vasco y patriota español" y que, por eso, siempre ha defendido en Euskadi "un proyecto compartido".

"No me gusta el nacionalismo porque me gustan las personas y no hay nada por encima de su dignidad y de su libertad individual", añade.

Casado ha apartado a Alonso como candidato a lehendakari después de que el pasado viernes las direcciones nacionales del PP y de Ciudadanos firmaran el acuerdo de coalición que el dirigente popular vasco no aceptó.

Alonso había sido designado cabeza de lista el 11 de febrero pasado, pero cuando todavía no había este acuerdo entre las dos formaciones que establece que el candidato a lehendakari "será designado" por los populares, sin hacer ninguna mención al exministro y exportavoz en el Congreso.

Este mismo domingo la secretaria general del PP Vasco, Amaya Fernández, ha afirmado que su formación en Euskadi "ha apostado" por la coalición electoral con Ciudadanos, algo que ya intentó el propio Alonso en dos ocasiones anteriormente, pero que debía "ajustarse a la realidad de la política vasca y a lo que significa el PP vasco".

Para este lunes está prevista una reunión de la junta directiva del PP vasco que estaba convocada para analizar la situación tras el acuerdo de coalición y las desavenencias entre las direcciones nacional y regional del PP, aunque con este anuncio todo cambia.

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de los populares navarros, Ana Beltrán, afirmó el sábado que Alonso, como candidato, debía decidir si aceptaba o no el acuerdo de coalición. "Es una decisión que tiene que tomar él", sostuvo.