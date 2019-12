Ábalos y ERC chocan en la vía unilateral

El ministro de Fomento y negociador del PSOE con ERC, José Luis Ábalos, ha aclarado este miércoles que "no hay nada" aún en el pacto buscado con ERC para sacar adelante la investidura del socialista Pedro Sánchez, si bien se ha mostrado "convencido" de que los republicanos han renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente.

Sin embargo, pocas horas después de conocer las palabras de Ábalos, la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, advirftió al PSOE de que anunciar avances "que no son verdad, chantajear y meter presión" aleja el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. En el seno republicano no han gustado las palabras de Ábalos mostrándose "convencido" de que los republicanos han renunciado a la vía unilateral para conseguir su objetivo de una Cataluña independiente. Vilalta asegura que eso no se ha abordado en ninguna de las negociaciones, como tampoco un eventual acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y ha recordado que no están abordando "una negociación tradicional de investidura sino un cambio político para solucionar" el conflicto en Cataluña.

La polémica se inició en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, en la que el secretario de Organización del PSOE ha reconocido que para su partido sería "deseable" una investidura antes de Nochevieja que sólo podría darse, "apurando fechas", entre los próximos 27 y 30 de diciembre. "Apurando fechas te salen esos días, pero realmente no hay nada", ha reconocido.

El número tres del partido ha indicado que los dos partidos se están intercambiando documentos y todavía están en la fase de intentar "concretar" un acuerdo sobre el papel, dado que el consenso al que lleguen lo harán público.

Ábalos ha admitido que la fecha de la investidura no es algo que dependa del PSOE y ha señalado que en esta semana hay algunos "hitos importantes" para determinados partidos catalanes que pueden influir en la decisión que tome ERC. Entre esos hitos, no ha considerado tan determinante el desarrollo del congreso de ERC previsto este sábado.

Está previsto que en esa cita que marcará el rumbo del partido en los próximos años los republicanos mantengan su apuesta por un referéndum pactado y por dialogar con el Estado, sin renunciar a volver a la vía unilateral.

Aunque Ábalos no lo ha mencionado, otro de esos hitos es la sentencia que se conocerá este jueves del Tribunal de Justicia de la UE sobre el alcance de la inmunidad del presidente de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado elegido en los comicios del 26 de mayo.

En todo caso, Ábalos cree que están más cerca de alcanzar un acuerdo con ERC. "Aquello que se pueda hacer y no tenga ninguna razón especial para hacerlo después, pues yo creo que cuanto antes mejor", ha añadido."Lo que tiene que anteponerse es la realidad. Este país necesita ajustarse a la realidad", ha reflexionado.

El ministro ha reconocido que la búsqueda de un acuerdo con ERC, partido con el que el PSOE ha estado muy enfrentado durante mucho tiempo, "no es hacer pelillos a la mar y tratar de ceder una posición u otra" como si estuvieran transaccionando con otro tipo de formación política.

Por eso, en la negociación iniciada con ERC se ha invertido mucho tiempo en "tratar de dejar claras las voluntades, los propósitos y tratar de no mantener un nivel de enfrentamiento". "No abstraernos de nuestra diferencia, sino procurar encontrar un cauce donde esa diferencia se pueda expresar sin beligerancia, con respeto, reconocimiento y sin negación de los proyectos y propósitos de la otra parte", ha explicado.