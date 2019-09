481.000 personas han pedido ya no recibir propaganda electoral

Un total de 481.000 personas se han dado de baja en el Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 23 de septiembre, para no recibir propaganda electoral, según fuentes del citado instituto consultadas. La decisión de recibir o no propaganda electoral está cobrando importancia debido a que las elecciones que se celebren el 10 de noviembre serán las cuartas en cuatro años. De hecho, ya han surgido campañas en las redes sociales en las que se pide que no se envíe propaganda electoral, ya que la convocatoria de unas nuevas elecciones tiene un coste de unos 140 millones de euros.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) había registrado hasta el 15 de septiembre un total de 112.000 solicitudes de personas que no querían recibir propaganda electoral. El dato ofrecido ayer por el INE, con estimaciones hasta el lunes pasado, supone que en tan solamente una semana 369.000 personas más han pedido ser excluidas de las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para el envío de propaganda electoral.

Estas peticiones tendrán efecto permanente, es decir, también valdrán para las elecciones que se produzcan después del 10 de noviembre, salvo que el elector se manifieste en sentido contrario y solicite en el INE volver a ser incluido en el censo que se reparte a los partidos políticos para que envíen esta publicidad.

No obstante, los electores que no quieran recibir propaganda electoral para las generales del 10 de noviembre, aún están a tiempo de solicitarlo ante el Instituto Nacional de Estadística. Lo podrán hacer hasta el próximo 7 de octubre. Las solicitudes posteriores a esa fecha tendrán efecto pero en las siguientes elecciones que se celebren.

Esta posibilidad de rechazar la propaganda electoral se aplicó ya en las elecciones del pasado 28 de abril y la medida es fruto de la reforma que se llevó a cabo en 2018 de la Ley Electoral General (LOREG). Los electores pueden realizar la petición por internet, en la página web del Instituto Nacional de Estadística, a través de la dirección habilitada para ello (https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias). La solicitud se puede realizar también en los ayuntamientos, en las oficinas consulares y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral (OCE).

Según información dada desde el INE, este procedimiento permite la cumplimentación vía web de la solicitud de exclusión o inclusión en las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral.

La Junta Electoral Central (JEC) celebró ayer su primera reunión en el Congreso tras la convocatoria de las generales. Este organismo recientemente renovado se encargará de velar por la transparencia del proceso electoral y por arbitrar los problemas que pudiese surgir.