Miguelito adopta la paloma que se afincó en un parque de Telde

Anda como despistada, picoteando por el suelo a diestro y siniestro, pero es solo una pose. No se le escapa una. O sí, porque no sabe que Miguelito se esconde un poco más allá, detrás de unos árboles. Miguel Vega González evita que le vea para que el fotógrafo pueda grabarla con tranquilidad. Este ejemplar macho de rabiche se afincó hace cinco años en el parque de San Juan de Telde y ha elegido como cuidador a Miguelito, pertinaz jugador de petanca que lleva 20 años frecuentando este recinto. Si la paloma le ve, le pedirá a su manera que le dé de comer. ¿Cómo? Siguiéndolo. «Ella me está esperando, el otro día entré por otro sitio y vino en busca mía», apunta. Este año cumple 80 pero ni el frío le frena su cita diaria con esta particular mascota. Viene a alimentarla sobre las 08.30 o las 09.00.