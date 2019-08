Encuentran un perro calcinado en la cumbre

El fuego no se ha cobrado vidas humanas pero sí la de muchos animales que no han podido ser evacuados. Es el caso de este perro encontrado por uno de los efectivos de emergencia durante la tarde de este viernes al regresar a la casa donde había rescatado otro can. La vivienda estaba quemada y, para su sorpresa, encontró el cadáver calcinado del animal. «No nos dimos cuenta y solo rescatamos a uno. Se te cae el alma a los pies», afirmó. Advertimos de que estas imágenes pueden herir su sensibilidad.