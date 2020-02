Cristina Mola: «Llevo toda mi vida deseando ser reina del carnaval»

— ¿Cómo surge la opción de presentarte a reina del carnaval 2020?

— Mis patrocinadores, Bahía Blue 21 y Led Siete Isla, y mi diseñador, Alberto Pérez, me lo propusieron y yo me lo pasé tan bien el año pasado cuando me presenté al carnaval de Una noche en Río, donde quedé primera dama de honor, tanto con mis compañeras como con mi equipo que decidí aceptar y repetir la experiencia.

— ¿Cómo estás viviendo todo el proceso? ¿Muchos nervios?

— De una manera diferente a la del año pasado porque en 2019 para mi todo este proceso era nuevo y ahora de alguna manera ya se por dónde van los tiros y como es todo el proceso. Eso no quita que lo esté viviendo con muchísima ilusión por ver que nos depara este carnaval de cuento. Ya me he probado el traje, me he probado cositas y estoy muy cómoda. La verdad es que estoy muy contenta porque no me esperaba el resultado que está teniendo. De momento nervios no tengo muchos, estoy bastante tranquila. El día de la presentación sí tuve un subidón de ilusión por lo que estaba viviendo, pero estoy tranquila la verdad.

— ¿Qué es lo que te gusta del carnaval?

— Lo que más me gusta del carnaval es la gala de la reina, creo que es algo muy tópico pero sí es verdad que es la gala que veía desde chiquitita y creo que ese día es el de mayor ilusión. Es como si volviese a ser pequeña.

— ¿Qué supondría para ti ser reina del carnaval 2020?

— Sería un sueño cumplido porque es lo que llevo deseando toda la vida. Sería maravilloso. Creo que la experiencia del año pasado puede ser algo positiva para mi, por la seguridad que tengo al repetir la experiencia, es algo que las otras candidatas quizás no tienen. Sé cómo va a ser el escenario durante esos tres minutos que tienes, tengo esa experiencia y eso da algo de seguridad aunque cada año es diferente y habrá que ver este.

