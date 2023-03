Volta Trucks llega a España con su primer centro de operaciones para clientes Ofrecerá servicios de soporte y mantenimiento para el modelo de camión eléctrico Volta Zero

El fabricante de vehículos comerciales totalmente eléctricos y proveedor de servicios, Volta Trucks, ha confirmado la apertura del primer «Volta Trucks Hub» en España, su primer centro de operaciones para clientes en el que ofrecerá servicios de soporte y mantenimiento a los Volta Zero totalmente eléctricos en la región y cuya apertura está prevista para el segundo semestre de 2023.

El «Volta Trucks Hub» de España contará con 8 plazas de aparcamiento para camiones y 4 muelles de servicio para que los camiones realicen tareas rutinarias de mantenimiento con dispositivos de última generación que aseguren el correcto cuidado de los vehículos comerciales eléctricos y minimicen los tiempos de inactividad.

Gracias a las diferentes soluciones de carga, desde 22kW en corriente alterna hasta 150kW en corriente continua, posibilitarán la carga de hasta 8 vehículos al mismo tiempo. El centro también albergará un showroom, oficinas administrativas, un centro de formación denominado 'Volta Trucks Academy' y un «call center» para facilitar la interacción entre los clientes y el equipo de expertos técnicos y comerciales de la empresa.

Este nuevo centro de operaciones estará ubicado en el municipio madrileño de Coslada, al este de la capital, en una de las zonas logísticas más relevantes. A tan solo 20 minutos del centro de la ciudad, las instalaciones destacan por su proximidad con otros puntos clave como Mercamadrid, la principal plataforma de distribución, comercialización, transformación y logística de alimentos frescos de España, a 15 minutos del centro, una de las principales terminales ferroviarias de transporte de mercancías de Madrid – a 5 minutos- y el aeropuerto, a 10 minutos. Se puede acceder de forma fácil a las instalaciones por las autovías A2 y la M21 y cuenta con unas dimensiones de alrededor de 2.500 m2.

De esta forma, España se convierte en el tercer país junto con Alemania en contar con su propio Volta Trucks Hub, sumándose a los ya establecidos en las ciudades Bonneuil-sur-Marne, al sur de París y Tottenham, en Londres.

Así, con la red de Volta Trucks Hubs, la compañía pretende cubrir grandes áreas metropolitanas junto a centros logísticos, convirtiéndose en un componente esencial para la ejecución de la innovadora propuesta Truck as a Service de la empresa, que revolucionará la propiedad y las operaciones de las flotas comerciales.

Truck as a Service agilizará la adopción de vehículos comerciales eléctricos al ofrecer una manera sencilla y sin complicaciones de electrificar las flotas, al tiempo que reduce el riesgo de transición para los operadores de flotas. Truck as a Service apoya cada paso de la migración a la electrificación ofreciendo una tarifa mensual única y asequible que financia el uso de un vehículo Volta Zero totalmente eléctrico y todos sus requisitos de servicio, mantenimiento, seguros y formación, maximizando el tiempo de actividad y la eficiencia operativa del vehículo.