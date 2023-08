Un total de 115 personas murieron en julio en accidentes de tráfico

El mes de julio se cierra con un balance de 112 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que han fallecido 115 personas, 15 menos que en el mismo mes de 2022, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 1,1% respecto a julio del año anterior, con 45,8 millones de movimientos de largo recorrido.

El día con más víctimas mortales fue el sábado 1 de julio con 9 fallecidos. Por contra, hubo 2 días con 0 fallecidos: el jueves 6 y el sábado 22 de julio. Los siete primeros meses del año han registrado 620 personas fallecidas en siniestros de tráfico, lo que supone 41 personas menos que en el mismo periodo de 2022 (-6%).

Las salidas de vía siguen siendo el tipo de accidente que mayor número de víctimas mortales registra, aún habiéndose reducido en 12 personas con respecto al mismo mes de 2022. 42 personas han fallecido durante este mes de julio en este tipo de siniestro en el que sólo ha estado implicado el vehículo accidentado, según las cifras facilitadas por la DGT.

Este mes han aumentado tanto las colisiones traseras y múltiples, como los vuelcos y los atropellos a peatones, con 2 víctimas mortales más cada una que en julio del año pasado. Por el contrario, las colisiones frontales han registrado 9 fallecidos menos y las laterales y frontolaterales han descendido en 3 personas con respecto a los datos de julio de 2022.

Si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, el número de víctimas mortales vulnerables ha aumentado con respecto a julio de 2022 con 55 fallecidos frente a los 51 del año anterior. En concreto, este mes han perdido la vida en la carretera 35 motoristas, 165 en lo que llevamos de año, lo que supone un 13% más con respecto a 2022.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 16 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 12 conductores de turismo y 1 de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad y, además, 2 ciclistas y 1 usuario de moto no hacían uso del casco.

Más información







Por comunidades autónomas, Madrid ha sido la comunidad que ha experimentado un mayor incremento de la siniestralidad, con 7 fallecidos más que en el mes de julio de 2022. Por el contrario, Andalucía ha sido la comunidad que más han reducido su siniestralidad en julio con 13 fallecidos menos, seguida de Castilla y León con 11 fallecidos menos.