Nuevas señales y normas de la DGT en 2023:los coches desterrados de la ciudad

A lo largo del 2023 todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes (y aquellas de más de 20.000 con especiales problemas de contaminación) deberán establecer sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esto supone que en las casi 150 ciudades que estarán afectadas por estas nuevas restricciones se verán afectados más de 4 millones de automóviles, que por no contar con los distintivos de bajas emisiones de la DGR serán inmediatamente desterrados y apartados de la circulación.

Los nuevos límites afectarán a ciudades que, en total, acumulan un parque de 11 millones de coches. Cada una de las ciudades deberá establecer su propio reglamento, por lo que no se puede hablar de una normativa general ni de qué tipo de vehículos y en qué circunsancias se verána fectados.

Si intentamos concretar un poco la situación, los vehículos que tendrán más dificultades para acceder al centro de las ciudades son principalmente los matriculados antes del año 2000 si tienen motor de gasolina; o antes de 2006 en caso de tratarse de modelos diésel. Todos ellos ya tienen prohibido, por ejemplo, circular por el interior de la M-30 en Madrid, y acceder al centro de Barcelona, en ambos casos bajo diferentes circunstancias y con algunas excepciones.

En la Ley de Cambio Climático, que establece los criterios para aplicar las ZBE, se enuncia que «los criterios de acceso y circulación deben ir encaminados a desincentivar lo máximo posible el acceso de vehículo privado motorizado en general, independientemente del distintivo ambiental que ostente», por lo que algunas ciudades ya han optado por peatonalizar sus centros.

Esto supone que el 32% del parque móvil de estas urbes se convertirá en 'inmóvil' al tener más de dos décadas o no cumplir los requisitos de la DGT para portar el distintivo medioambiental, quedando a expensas de conocer sus dueños qué pueden hacer con ellos en vista de que les han puesto fecha de caducidad para circular.

Si tomamos como referencia la normativa aplicada en Madrid, los vehículos más perjudicados son los de etiqueta A. En realidad, estos son precisamente aquellos que no llevan etiqueta por tratrse de coches y furgonetas o camiones matriculados antes del año 2001. No podrán circular por las áreas acotadas por los ayuntamientos, aunque existen excepciones, como por ejemplo para los residentes.

Los de etiqueta B (de color amarillo) corresponden a turismos y furgonetas ligeras propulsadas por gasolina y matriculadas a partir de enero del 2000, o diésel a partir de enero de 2006. Los coches con este distintivo pueden acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas. Podrán circular y aparcar por las calles perimetradas de cualquier provincia, a excepción de Madrid, donde no se podrá estacionar en la almendra central. Se libran de las prohibiciones, salvo algunas escepciones, los coches con distintivo C (color verde) ECO (azul y verde) y Cero (de color azul).

Nuevas señales de la DGT / F. P.

Esta novedad trae consigo la aparición de una nueva señal de tráfico, que se suma al nuevo catálogo de la DGT formado por al menos nueve nuevos indicativos.

Ampliar su campo de actuación extendiéndolo a toda la red de carreteras de nuestro país, reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables de los diferentes tipos de vía, incorporar las nuevas formas de movilidad y facilitar la visibilidad y comprensión de los mensajes que transmiten las señales se encuentran entre los objetivos de esta iniciativa, que aborda esta actualización por primera vez en 18 años.

Los objetivos son: crear nuevas señales para los más vulnerables, abandonar los estereotipos de género, integrar a la nueva movilidad cambiando el diseño de las señales con locomotoras más modernas y crear nuevas advertencias de patinetes eléctricos. O Incluso, adaptarse a episodios como los que hemos vivido últimamente con la presencia de jabalíes en carreteras. Y el objetivo más importante: adaptarse a los nuevos tiempos para seguir velando por la seguridad vial.

La DGT se adapta así a las nuevas formas de moverse con la incorporación de una señal específica para los patinetes, tan de moda ahora en las calles. Los conductores deben ir tomando nota para aprenderse las nuevas señales y que al verlas, sepan identificarlas correctamente.