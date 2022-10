Las furgonetas destinadas a la distribución triplican el riesgo de sufrir accidentes

Las furgonetas destinadas a la distribución tienen tres veces más riesgo de sufrir un accidente que las destinadas a otras actividades comerciales. Los vehículos que se emplean para la operativa de negocio de una empresa presentan un 15% de posibilidades de verse implicados en un siniestro vial, un porcentaje que se eleva hasta el 47% en el caso de los utilizados para efectuar labores de distribución de productos. Esta cifra es aún más llamativa si se compara con el 10% de riesgo de accidentes que afrontan las furgonetas derivadas de turismos y con el 7% que se registra en el caso de los turismos.

A pesar de la mayor siniestralidad asociada a los vehículos comerciales, el Libro Blanco 'eLogistics y Seguridad Vial' destaca que en estos siniestros el porcentaje de siniestros con lesiones es menor. Los accidentes de las furgonetas dedicadas a la logística se saldan con menos daños personales que los protagonizados por turismos. En el primero de los casos, el porcentaje de siniestros con daños en los ocupantes es del 11% de media (un 8% para las furgonetas dedicadas a la distribución y un 12% para las de e-Commerce) frente al 14% de los turismos.

La razón de esta diferencia obedece a que más de nueve de cada diez (93%) colisiones sufridas por furgonetas empleadas para la distribución se producen en vías urbanas, donde son más probables los siniestros que solo generan daños materiales. En el caso de los vehículos, el porcentaje se sitúa en el 88%.

También existen diferencias significativas en cuanto a la responsabilidad de los conductores en los siniestros registrados. Así, los usuarios de vehículos destinados a la distribución son culpables de los accidentes en un 70% de los casos, un porcentaje que se eleva a un 77% en el caso del eCommerce, mientras que quienes manejan furgonetas de uso comercial originan un 59% de los siniestros en los que se ven implicados.

Esta mayor probabilidad de los conductores de la distribución a causar accidentes responde a diversos factores, según recoge el Libro Blanco de LeasePlan. Así, el informe explica que estos usuarios realizan un mayor número de maniobras de aparcamiento, suelen circular con mayor frecuencia que el resto por entornos desconocidos y no son propietarios del vehículo, por lo que no visibilizan en el seguro la repercusión de la siniestralidad. Además, son usuarios que dedican el vehículo a una actividad profesional no exclusiva de la conducción como el transporte profesional.

Exceso de velocidad

El tipo de siniestro y su principal causa está muy relacionado con la velocidad, la distancia de seguridad, el respeto de la preferencia de paso y las características del vehículo y su actividad. En el comercio electrónico, la posibilidad de sufrir y/o generar algún tipo de daño material y/o personal es mayor en siniestros viales derivados de no respetar la preferencia de paso. Este tipo de impactos genera desperfectos materiales en un 20% de los casos y lesiones corporales en un 39%. Los alcances son el segundo tipo de siniestro con mayores probabilidades de provocar daños, con un 18% de incidencia en daños materiales y el 27% en daños corporales.

Estos porcentajes se incrementan sensiblemente si hablamos de furgonetas que no se dedican al reparto y paquetería derivada del eCommerce. En este caso, las colisiones por alcance tienen una incidencia 25% en el caso de desperfectos materiales y de un 48% en lo que se refiere a perjuicios para las personas.

En lo que respecta al tipo de colisión, los impactos con otros vehículos son los más comunes entre turismos y furgonetas. Si nos fijamos en el caso concreto del eCommerce, esta clase de siniestros se traduce en un 76% de colisiones leves.