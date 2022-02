Virtual Roads: de la carretera al videojuego

Descubrir las carreteras más increíbles en un Porsche es posible sin subirse siquiera al propio coche. El fabricante de automóviles deportivos de Zuffenhausen, junto a la empresa emergente suiza Way Ahead Technologies, está desarrollando una innovadora solución de software que permite convertir esta idea en realidad.

El objetivo del proyecto Virtual Roads es ofrecer a los conductores la oportunidad de elegir de manera rápida y sencilla sus rutas favoritas de la vida real para transferirlas a un videojuego. Todo lo que los usuarios necesitan es un teléfono inteligente con la aplicación necesaria.

Desarrollar un nuevo videojuego puede llevar meses, incluso años. Por poner un ejemplo, en los simuladores de carreras es necesario escanear los circuitos de manera precisa y con tecnología láser antes de llevar a cabo la digitalización. Esta tarea la deben realizar expertos. Sin embargo, cuando Virtual Roads esté listo, este proceso que ahora requiere tanto tiempo se podrá realizar con mayor rapidez. En el futuro se permitirá a los conductores registrar cualquier ruta utilizando una aplicación específica en un teléfono móvil que, simplemente, deberá estar colocado detrás del parabrisas para obtener la información necesaria. Luego, los datos recopilados se podrán transferir automáticamente al mundo virtual gracias a un software que convierte las grabaciones de la carretera y el área circundante en un entorno 3D. Este proceso requiere menos del uno por ciento del tiempo necesario en un proceso de digitalización convencional mediante láser.

«Cada conductor tiene sus entornos preferidos, se trata de algo muy personal. Las características topográficas son las que hacen que una ruta sea especialmente atractiva, independientemente de si se trata de un puerto de montaña único o de una carretera costera espectacular», dice Robert Ader, Director de Marketing (CMO) de Porsche AG, cuyo departamento es responsable del proyecto. «Queremos que se pueda disfrutar de estos grandes recuerdos gracias un proceso de digitalización mucho más simple, que permita a cualquier persona conducir virtualmente en sus carreteras favoritas».

El proyecto se basa en un software especializado que utiliza tecnología como la inteligencia artificial para registrar una vía y lo que la rodea (barreras, árboles y otros objetos). A continuación, estas características se reproducen de la forma más fiel y rápida posible en formato digital en 3D. El programa ha sido desarrollado por Way Ahead Technologies y se basa en un extenso archivo de gráficos. La protección de datos se ha tenido especialmente en cuenta durante la fase de desarrollo, lo que permite respetar la privacidad de los demás usuarios de la vía, que nunca pasarán del mundo real al virtual.

El archivo de cada ruta única que se genera con la nueva aplicación es actualmente compatible c on algunos videojuegos de carreras, incluido «Assetto Corsa», lo que significa que los conductores y aficionados de Porsche tendrán acceso a todas las posibilidades del mundo virtual. Las rutas se pueden disfrutar en cualquier simulador dotado del equipo adecuado o también en un smartphone. El usuario podrá vivir experiencias que van desde un viaje de vacaciones a lo largo de la costa oeste de EE. UU. hasta un recorrido espectacular por el circuito de hielo del GP Ice Race en Zell am See. Además, este innovador proyecto aporta una gran ventaja, ya que permite conducir virtualmente un Porsche por aquellas rutas que normalmente están cerradas al público o que solo están abiertas en momentos concretos.

Los videojuegos de carreras permiten al usuario elegir entre diferentes modelos para su conducción virtual, y la simulación tiene especialmente en cuenta la potencia y la dinámica del vehículo elegido. Las características de la ruta también se transmiten de la manera más realista posible: un simulador con la dotación adecuada es capaz de reproducir una superficie de asfalto irregular mediante vibraciones; del mismo modo, un conductor que se acerque demasiado rápido a una curva sentirá que el coche tiende a salirse del trazado. Los usuarios más ambiciosos pueden usar las simulaciones para abordar rutas particularmente exigentes, en las que mejorar los tiempos y competir contra otros sin ningún riesgo. La tecnología también se puede utilizar en un amplio abanico de escenarios.