Pedro García, el abuelo de 87 años que conduce un deportivo eléctrico

Después de toda una vida de vehículos de gasolina, Pedro García, de 87 años, demuestra que nunca es demasiado tarde para abrazar el futuro al hacer el cambio a la electricidad, con el Ford Mustang Mach-E totalmente eléctrico como vehículo elegido. Pedro ha tenido numerosos coches Ford a lo largo de los años, desarrollando una estrecha relación con el equipo de su concesionario local de Denia (Alicante), Auto Christian. Se aseguraron de que fuera uno de los primeros en ver un Mustang Mach-E y, cuando le conquistó su estilo, se aseguraron de que también fuera uno de sus primeros propietarios. Desde entonces, han estado ahí en todo momento para ayudarle a conocer y adaptarse a su nuevo coche. Y no es que haya necesitado mucha ayuda.

Aunque algunos podrían pensar que hacer el cambio a un vehículo eléctrico de alta tecnología sería difícil a su edad, Miguel Estrela, vendedor de Auto Christian, observa lo bien que Pedro ha dominado el Mach-E. Sabe de gente más joven a la que la idea de pasarse a la electricidad le resulta desalentadora, pero, como demuestra Pedro, incluso con toda una vida de hábitos con gasolina a sus espaldas, hacer la transición es más fácil de lo que podrían imaginar.

La carga, en particular, es algo a lo que Pedro se ha adaptado rápidamente. Con un wallbox instalado en su casa, simplemente lo enchufa por la noche y se despierta con un vehículo completamente cargado por la mañana. El silencio y la facilidad de uso que ofrece el Mustang Mach-E (sobre todo con la conducción a un solo pedal) le han llevado a viajar a lugares a los que no había ido en cincuenta años, simplemente porque puede hacerlo. ¿Y lo mejor, según Pedro? Ya no tiene que parar en las gasolineras, ni siquiera detenerse a recargar la batería gracias a la autonomía del Mustang Mach-E. 1

La gente suele tener miedo al cambio, pero Pedro demuestra que, incluso a su edad, adaptarse al futuro puede ser más fácil y agradable de lo esperado.