Verdades y mitos sobre la ITV que necesitas saber

La ITV es un procedimiento de obligado cumplimiento y que deben tener al día todos los vehículos para garantizar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Que dependiendo del tipo de vehículo y la fecha de su matriculación, se debe pasar la ITV en un determinado plazo, lo saben todos los conductores; sin embargo, hay muchas dudas como si realizar la ITV fuera del plazo conlleva un recargo adicional, o si hay algún plazo para poder circular con la ITV caducada.

En concreto, las estaciones de ITV no pueden penalizar a un vehículo por realizar la inspección técnica fuera de plazo, detallan desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA-ITV. Sin embargo, los agentes de tráfico sí pueden sancionar con una multa de hasta 500 euros al conductor, además del peligro que supone para los usuarios de las vías circular con un vehículo sin ITV. También está la posibilidad de realizar la inspección técnica hasta un mes antes de su caducidad sin que ello modifique el periodo de validez de la próxima ITV.

El plazo para pasar la inspección técnica del vehículo es la fecha límite en la que se tiene realizar. Es decir, no hay ningún día de plazo adicional para poder circular con la ITV vencida. Tampoco se puede circular durante el mismo día que ha vencido la inspección, pues se considera el primer día de ese vehículo con la ITV vencida.

Si se puede pasar la ITV del vehículo en otra comunidad autónoma es otra de las dudas más recurrentes, y sí, la normativa permite realizar la ITV en cualquier comunidad autónoma. Si tu vehículo está matriculado en una comunidad y, en el momento en el que tienes que pasar la inspección, te encuentras de vacaciones o trabajando en otra comunidad autónoma, puedes reservar tu cita en la estación de ITV que mejor te convenga. Además, si por cualquier motivo, el vehículo no pasa la inspección con éxito, podrás realizar la siguiente inspección en cualquier estación de ITV del territorio español.

Asimismo, la pegatina de la ITV debe colocarse en un lugar visible y tiene la misma relevancia que el resto de documentos del vehículo. Una vez superada con éxito la inspección técnica de tu vehículo, la estación de ITV te entrega el 'Distintivo de Inspección Técnica Periódica del Vehículo', pegatina conocida como V-19; la cual permite a las autoridades saber, a simple vista, que el vehículo tiene la ITV en vigor y está en condiciones óptimas para circular con seguridad. En el caso de aquellos vehículos que tengan parabrisas, la etiqueta debe ir en el ángulo superior derecho del mismo por su cara interior para restar la menor visibilidad posible al conductor. En los que no tienen parabrisas, como las motocicletas, debe colocarse en algún sitio que se vea de forma sencilla. No llevar la pegatina de la ITV en el vehículo conlleva una multa. Se considera una infracción leve, por lo que el conductor podrá ser sancionado con una suma de 100 euros, sin la retirada de puntos.

Finalmente, un taller no puede realizar la inspección técnica de un vehículo. AECA-ITV detalla que solo las estaciones ITV autorizadas por cada Comunidad Autónoma están habilitadas para realizar la inspección técnica. Los talleres sólo pueden realizar reparaciones y trabajos de mantenimiento en los vehículos para que cumplan con los requisitos de la ITV. Es importante recordar que la no realización de la ITV o la circulación de un vehículo sin la ITV en vigor pone en peligro la seguridad vial y el medioambiente, por lo que es motivo de sanciones administrativas y la posible no cobertura del seguro en caso de siniestro vial. Pero lo más importante, pone en peligro al conductor, a los ocupantes del vehículo, al resto de usuarios de las vías públicas y a toda la sociedad.