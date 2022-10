No usar la moto o tenerla parada puede suponer hasta 400 euros

Bien por falta de tiempo, de ganas o simplemente porque le has cogido un cariño especial a tu moto, motivo que te impide vender tu moto; son algunos de los motivos por lo que muchos moteros tienen su montura cogiendo polvo y ocupando sitio en el garaje. Y tener un vehículo de dos ruedas como este parado mucho tiempo puede suponer «todo tipo de problemas para sus piezas y componentes, además de la devaluación del vehículo por el simple paso del tiempo», detalla Pablo Carceller, CMO de Momoven, plataforma de alquiler de motos especializada en motos de gran cilindrada, quien nos explica los principales componentes que se verán afectados y su posible avería.

La batería es uno de los primeros elementos en verse afectados por la falta de uso de la moto. Lo primero que se hace cuando se sabe que la moto estará para por un período de tiempo, es desconectar la batería, pero, lo que no todos saben es que, a pesar de esto, la batería sufre igualmente; y se le tienen que dar cargar periódicamente para mantenerla en las mejores condiciones. Si no se mantiene correctamente la batería o se ha cometido algún descuido, lo más probable es que ésta deje de funcionar, obligando a tener que comprar una completamente nueva (40-60 euros aproximadamente). Para mantener la batería constantemente cargada, son muchas las personas que optan por un mantenedor de batería (50 euros aproximadamente).

Pareciera que el conjunto de cadena, piñón y corona no debería averiarse si no se mueve. Pero la cadena, tiende a oxidarse y bloquearse, a pesar de que se guarde la moto a cubierto. Si no se deja la cadena debidamente engrasada, ésta se oxidará. Además, se debe girar la rueda de vez en cuando para que no se bloquee. Si la cadena se ha engarrotado u oxidado habrá que cambiarla, lo que supondría unos 150 euros aproximadamente.

Los neumáticos, al igual que todo, tienen caducidad. Y es que el paso del tiempo sin utilizar les afecta. Los neumáticos que llevan tiempo sin rodar, tienden a perder sus propiedades. El caucho se 'cristaliza', dejando de ser tan flexible y por consecuencia aumentando la rigidez del material. A pesar de que no se vea a simple vista, los neumáticos pierden agarre. Esto aumenta la probabilidad de accidentes a la hora de conducir, volviéndolos muy peligrosos. Y si la moto está mucho tiempo sin moverse, el neumático siempre está en la misma posición, por lo que aguanta todo el peso siempre en el mismo punto, provocando que este se deforme.

Lo ideal es comprobar que no hayan aparecido grietas por estos motivos. Si por cualquiera de estos motivos, los neumáticos sufrieran daños, el cambio de estos podrían suponer aproximadamente 250 euros.

Todos los líquidos de la moto también van perdiendo propiedades con el paso del tiempo, pudiendo provocar averías. El líquido de frenos, por ejemplo, debe cambiarse cada dos años, independientemente del uso que se haga de la moto. Cambiarlo puede costar unos 60 euros si no eres un manitas. Asimismo, hay que tener el líquido anticongelante del circuito de refrigeración. Y ya no solo el líquido, sino problemas en el circuito por falta de uso (fugas porque los manguitos se resequen, problemas en la bomba de agua por el óxido o que se obstruya el radiador por la decantación de las partículas que tiene el anticongelante en el circuito).

Por lo que respecta a la gasolina, si la moto va cogiendo polvo en el garaje con el depósito medio vacío puede que el propio depósito se oxide. Además, con el tiempo la gasolina se 'pasa' y habrá que vaciar el depósito y limpiarlo varias veces con más gasolina. Si la falta de uso provocará una avería en estos casos podría ascender a 400 euros la reparación.