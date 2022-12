Trabant P-601: más que un coche, un símbolo

A las 6 de la tarde del día 9 de noviembre de 1989, se ha convocado a la prensa en la sede del SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands o Partido Socialista Unificado de Alemania, que, con mano de acero, controla la República Democrática Alemana. Günther Schabowski, portavoz del politburó del SED y jefe del partido en el Berlín Oriental, está al frente de la cita con los periodistas. El reloj aún no ha llegado a las 7 de la tarde cuando se abre el turno de preguntas. El corresponsal de la agencia Ansa, Riccardo Ehrman, que ha llegado tarde a la cita por problemas de aparcamiento, pregunta sobre cuando entra en vigor el nuevo reglamento que permite a los ciudadanos de la Alemania Oriental solicitar permisos para viajar al exterior, para emigrar de forma permanente sin tener que cumplir con los requisitos anteriormente necesarios para realizar dichos viajes. Schabowski no está bien informado y contesta algo confuso: «de inmediato, de ahora en adelante».

Los cientos y cientos de ciudadanos de la Alemania Oriental que siguen en directo la rueda de prensa por la televisión (Deutcher Fernsehfunk) y la radio, se lanzan a las calles de Berlín y se dirigen hacia el muro que les separa de la zona occidental. Quieren ejercer su derecho de pasar al otro lado. Los guardias comunistas no se atreven a hacer frente a la marea humana. Uno de ellos, en el puesto de la Bonholmer Strasse, levanta la barrera. El Muro ha caído y muchos ciudadanos pasaran en los días siguientes al volante de unos pequeños y anticuados automóviles que emiten un azulado humo por su escape: el Trabant P601.

Orígenes

Su imagen es de otra época, no en vano para conocer sus orígenes hay que ir a principios de los años sesenta, cuando es diseñado en el centro de estudios de AWZ (Sachsenring Automobilwerk Zwickau). La historia de Sachsenring tiene su punto de partida en las plantas de Horch (fabricante de automóviles de lujo hasta la II Guerra Mundial) y Audi en Zwickau. Horch fue expropiada junto con el resto de Auto Unión en junio de 1948. En el mismo año, la planta fue reabierta como VEB HORCH Kfz- und Motorenwerke Zwickau, empresa en la Asociación de la Industria de Construcción de Vehículos (IFA). Inicialmente, aquí se fabricaban camiones.

Ante la fábrica de Zwickau, un Trabant P-50, dos AWZ P 70, un Horsch Saschenring y dos camiones IFA H3A / PF

En 1950 comenzó la producción del nuevo IFA H3A, movido por un motor diésel también construido en Zwickau. La fábrica Horch intentó continuar con las berlinas de lujo con el P 240 «Sachsenring» (conocido como Horch «Sachsenring»). El nombre del vehículo se transfirió a la planta en 1957, que a partir de entonces se denominó VEB Sachsenring Kfz- und Motorenwerk Zwickau. Con la idea de poner en la calle un automóvil popular, para dos adultos y dos niños, con un peso ajustado para que un sencillo y pequeño motor lo pudiera impulsar sin gastar más allá de 5,5 litros a los 100 kilómetros, se unieron el 1 de mayo de 1958 para formar «VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau».

Y así nació el AWZ P 70, un pequeño coche con el que se pudo adquirir una experiencia inicial con piezas de carrocería hechas de duroplast, un plástico de resina reforzado con fibras de algodón o lana semejante al utilizado en las tapas de las tazas de los servicios.

Publicidad de la época del P-601 / PF

El AWPZ P7 70, no era sino el preludio del P 50, el primer Trabant como tal. Inspirado en el Lloyd 400, es mostrado por vez primera al público en la Feria Comercial de Leipzig de 1957, y se fabrica hasta el año 1962. Le sucede el P 60 o Trabant 600, del que, hasta 1965, se construyen 106.117 unidades. El 600 fue un modelo intermedio de corta duración que combinó las formas externas del Trabant P 50 con el diseño técnico del Trabant 601. Incluso ambos modelos se fabricaron de forma conjunta durante unos meses.

Y llegamos así a nuestro protagonista, el Trabant P-601. Presentado en marzo de 1964, su motor es un sencillo bicilíndrico 2 tiempos de 594 cc refrigerado por aire, que llegará hasta los 26 CV DIN de potencia (transmitidos al suelo a través de las ruedas delanteras), para mover apenas 600 kilos, peso ajustado que se obtiene gracias a la carrocería en duroplast, y que le permite logar con aquel pequeño motor, hasta 100 km/h de velocidad punta. El motor va asociado a una caja de cambios de cuatro marchas (todas sincronizadas) y con la cuarta con mecanismo de rueda libre que permite circular «a vela».

Variante con techo de lona y sin puertas, denominada Tramp. / PF

En cuanto al diseño del P-601, no deja de recordar en dimensiones reducidas (hablamos de 3,51 metros de largo) y proporciones menos afortunadas, al Peugeot 404 diseñado por Pininfarina. No olvidemos tampoco que, además de la berlina de dos puertas, había una versión familiar, y aún debemos añadir dos variantes: un pick-up, y una con techo de lona y sin puertas (muy estilo playero), denominada Tramp.

El P-601 se mantuvo en producción entre 1964 y 1990. / PF

El P-601 será un modelo de éxito (tampoco es que hubiera mucha competencia en la RDA, salvo el Wartburg ) alcanzando hasta 1990, se dice, un total de 2.818.547 unidades. De ahí que fueran muchos ciudadanos de la Alemania Oriental los que cruzaron el muro con este automóvil. Por cierto, que, en las últimas series producidas, el motor de dos tiempos (con mezcla de gasolina y aceite al 2%), dejaría paso a uno de gasolina de cuatro tiempos y 1043 cc (41 CV, 700 kilos y 125 km/h) proveniente del Volkswagen Polo.

Pero esto no fue suficiente para que sobreviviera. Y en 1990 dejó de producirse este automóvil que había nacido para poner sobre ruedas a un país rodeado de un muro. Y que un 9 de noviembre de 1989, llevó a muchos de ellos por el soñado camino de la libertad.

Por cierto, en 2021, la Agencia Federal de Transporte de Alemania identificó más de 38.000 Trabant en las carreteras. No, no es extraño que el «Trabi», como lo llaman sus partidarios, en particular los fanáticos de la serie 60, se ha mantenido en el corazón de los alemanes. Incluidos a los ojos de los Wessis, los antiguos ciudadanos de la RFA, y hoy son muchos los entusiastas, que restauran y mantienen ejemplares que han salvado de morir en un desguace.