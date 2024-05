Un tercio de los españoles piensan que la ITV no es indispensable para la seguridad

Realizar la inspección técnica de vehículos es un trámite que, a pesar de ser obligatorio, presenta un elevado índice de absentismo que no deja de crecer. Según La Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos o AECA-ITV, en el año 2023 cerca de un 34% de los vehículos que debían pasar la ITV no lo hicieron.

Circular por la calle con un coche sin la ITV pasada de forma correcta puede acarrear una sanción económica de 200 euros. No se pierden puntos del carnet de conducir. Un resultado desfavorable en la inspección técnica inhabilita al coche para circular por la vía pública con la salvedad de su traslado al taller y posterior regreso a la estación para someterse a una nueva inspección.

En el caso de que la ITV resulte negativa, si los agentes de tráfico paran a un conductor cuyo vehículo tiene una evaluación en la que se considera que no cumple las condiciones técnicas atentando contra la seguridad vial, se considera una falta muy grave. La sanción asciende a 500 euros (No hay posibilidad de reducción). No supone la pérdida de puntos del carnet.

La multa más grave relacionada con la ITV puede alcanzar una cifra de 12.000 euros. Se corresponde con un grave fraude que consiste en falsificar la pegatina que se coloca en el vehículo para demostrar que ha pasado la revisión.

Pese a estas posibles sanciones, la ITV no es considerada esencian por numerosos conductores, según pone de manifiesto la encuesta elaborada porMidas, que ha realizado un estudio para revelar las actitudes y comportamientos de los españoles frente a la Inspección Técnica de Vehículos. En este sentido, los datos de la compañía indican que el 39,5% de los españoles ha conducido alguna vez un vehículo sin la ITV en regla. En este caso, son los hombres con 49,6% los que manifiestan haberse puesto a los mandos de un coche sin la revisión actualizada frente al 32,5% de las mujeres.

«El objetivo de nuestro estudio es ahondar en las actitudes y prácticas de los españoles en relación con la ITV. Queremos poner de manifiesto la importancia de la inspección técnica como medida preventiva para reducir los riesgos de accidentes y mejorar la protección en nuestras carreteras. Conducir con el vehículo en regla es un factor determinante para hacer de nuestras carreteras espacios seguros para todos», indica Jocelyne Bravo, Marketing and Communications Lead de Midas España.

El 32,2% de los españoles considera que, a pesar de la obligatoriedad de la ITV, no es un trámite indispensable en términos de seguridad vial. Esta creencia conecta con otro de los datos más destacables del estudio, y es que el 42,6% de los encuestados admiten sentir cierta inquietud o nerviosismo al enfrentarse a este trámite. Es esta ansiedad se atribuye principalmente a preocupaciones sobre el estado técnico del vehículo y a la angustia de que vaya a recibir una valoración negativa o desfavorable.

En cuanto a las razones que motivan el retraso o la evitación de la ITV, el estudio revela que el 33,7% de los españoles señalan el coste como el factor principal. Esta cifra es seguida de cerca por la falta de tiempo o la dejadez (27,9%), por los problemas que pueda ocasionar (20,2%), por la creencia de que el vehículo está en buen estado (10,6%) y por desconocimiento de la obligación u olvido de la fecha de caducidad en último lugar con un 7,7%.

El dato positivo del estudio es que más de la mitad de los encuestados, un 52%, optan por llevar su vehículo a un taller para una revisión previa antes de someterlo a la ITV.