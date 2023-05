Los taxis aéreos comienzan a operar en España

S. M. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La plataforma digital de reservas NextNorth pretende convertirse en una de las empresas líderes de la nueva aviación de última milla, que ya empieza a operar en las Islas Baleares a fin de ofrecer una nueva forma de movilidad aérea que permitirá al público ahorrar hasta un 80% del tiempo en trayectos reservando vuelos tanto intraisla como interisla, ofreciendo una mejor accesibilidad a la aviación y preparándose para la adopción de las innovadoras aeronaves eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing).

Se trata de una alternativa de transporte más sostenible que las formas tradicionales de movilidad ya que, a través del uso de energías limpias para alimentar las baterías de los eVTOL, logran eliminar por completo el impacto negativo tanto en la atmósfera como en la posidonia, ayudando así a recuperar ecosistemas sin disminuir los niveles de servicio de movilidad. De esta forma, la compañía comenzará operando -de manera temporal- con helicópteros, con el objetivo de detectar las mejores rutas y localizaciones para más tarde poder operar con las ya mencionadas eVTOL, aeronaves eléctricas y silenciosas que permitirán reducir la fricción de los viajes al ofrecer una alternativa de movilidad a algunas de las rutas terrestres y marítimas, llegando también a lugares donde otros medios de transporte no pueden llegar. Ampliar Taxis aéreos P.F. Vertipuertos para conectar cielo y tierra Para el correcto desarrollo de esta industria, es fundamental contar con infraestructuras y servicios adecuados en tierra, junto con interfaces avanzadas para conectar con la parte aérea. Por ello, Bluenest, como experto en concesiones de infraestructuras, se encargará del diseño y las operaciones tanto de vertipuertos como de lockers logísticos, que permitirán conectar las nuevas rutas aéreas con la movilidad en tierra, garantizando operaciones seguras y eficientes para todos los actores del ecosistema UAM/AAM (Movilidad aérea urbana). Ampliar Taxis aéreos P.F. A través de los vertipuertos será posible combinar el transporte de pasajeros, la entrega en la última milla y la inspección de la infraestructura de transporte para crear el ecosistema de movilidad urbana del futuro» explica Gema Ferrero, directora general de NextNorth, «el valor diferencial de los vertipuertos se encuentra en su capacidad de complementación con otras formas de movilidad». Compromiso con el medioambiente La firme apuesta de NextNorth por esta nueva forma de viajar, que destaca por ser cien por cien eléctrica, cómoda y silenciosa tiene como pilares fundamentales la tecnología, la experiencia del cliente y el compromiso con el medioambiente a través de la aviación de última milla. La oferta en aviación de última milla servirá para mejorar la conectividad entre las Islas Baleares, proporcionando una forma rápida y eficiente de transporte. A su vez, cabe destacar su oferta de ridesharing, a través de la cual, se democratizan los vuelos gracias a que el usuario puede elegir uno o varios asientos en una ruta determinada o la aeronave completa. Más información





Por último, la compañía tiene como objetivo convertirse en una alternativa de transporte cuyo compromiso con el medioambiente sea un factor diferencial con las formas de movilidad más tradicionales. Cuestión que se hará efectiva gracias al uso de las energías limpias que alimentarán las baterías de las aeronaves eVTOL, ayudando así a recuperar ecosistemas sin que disminuya la oferta de servicios de movilidad.