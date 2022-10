Seis paraísos desconocidos de España para descubrir en autocaravana

Las autocaravanas y furgonetas camper se han convertido en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, en uno de los formatos favoritos de viaje para la población. Los motivos no son pocos: libertad absoluta a la hora de decidir un destino, la capacidad de improvisación durante el viaje, no tener que estar sujeto a unos horarios previamente planificados y el poder vivir la experiencia en conexión con la naturaleza, entre muchos otros. Y es que esa libertad de movimiento por las carreteras españolas da lugar a que en ocasiones descubramos paraderos de ensueño que no entraban en nuestros planes. Tanto si te equivocas en un desvío como si sigues la ruta marcada, podrás vivir momentos que de otra forma no vivirías.

Así, desde CamperXpress, recogen los paraísos perdidos más espectaculares de nuestro país. El primero de ellos está en Ourense, el Cañón del Sil. Frente a las más que explotadas (pero desde luego dignas de mención, ya que son un auténtico paraíso) Rías Baixas, un lugar inexplorado incluso para muchos nativos de la comunidad gallega es la provincia de Ourense. Con fama de ser una región árida en comparación con las frondosas provincias que gozan de costa, posee uno de los mejores secretos de la comunidad en torno al famoso río Sil. El cañón que conforma la geografía es un auténtico espectáculo digno de ser disfrutado, y muy poco visitado.

En segundo lugar, ubicado en el Parque Natural de Urbasa y Andía, el nombre del río Urederra hace referencia a 'agua hermosa' en vasco. Aunque la ruta como tal debe hacerse a pie, las carreteras que llevan a este destino merecen ser recorridas, pudiendo hacer noche en este vasto paisaje. Es impresionante la vista que se obtiene del bosque de hayas y robles que rodean el río y el escenario montañoso en su conjunto.

También está la Cova de Llop Marí en Tarragona, una cueva en la costa catalana reclamo turístico para los locales, siendo aún desconocida por la mayoría de visitantes. En el interior de la cueva se forma una playa y la luz entra por la apertura de la roca dando un color de fantasía al agua. A pesar de que hay que ir andando hasta la cueva, existen espacios en los alrededores donde disfrutar de las vistas al mediterráneo. Además, justo al lado se encuentra el mirador de Ambolo, ideal para una experiencia 360º.

Aunque otro lugar impresionante son las Barrancas de Burujón, a unos 30 kilómetros de Toledo. Éste se erige uno de los paisajes más espectaculares y remotos que podemos encontrar en el territorio. Lo asombroso de este remoto lugar radica en lo inesperado que parece una vez lo encuentras. ¡Te dará la sensación de estar en otro planeta! Un entorno ideal para ir en autocaravana y pasar una velada única bajo las estrellas.

En el sur, encontraremos La Cantera Honda, en Córdoba. Esta extracción cilíndrica de piedra franca es una auténtica maravilla creada por el ser humano en su búsqueda de materias primas. La columna testigo en medio de la cantera da un tono casi espiritual a un escenario silencioso y lleno de verde. Es ideal para recorrer en autocaravana o camper y descubrir todo sus recovecos rodeado de auténtica naturaleza.

Ó también los Embalses Guadalhorce-Guadalteba, en Málaga. Este conjunto de embalses se encuentran junto a los ríos homónimos en el entorno natural situado en el centro de la provincia malagueña. Son unos entornos que gozan de tranquilidad, un agua de un azul intenso y extensa vegetación. Por las formas del agua que se crean en los embalses, es un entorno muy interesante para investigar en autocaravana y escoger el punto donde quedarse disfrutando de las mejores vistas. Además, próximo a esta localización está el famoso Caminito del Rey, un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, ¡una visita obligatoria!