Cómo saber si los sistemas ADAS de tu coche funcionan correctamente

A. Noguerol y Patxi Fernández Jueves, 13 de marzo 2025, 15:11 Comenta Compartir

Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, más conocidos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), son un conjunto de soluciones tecnológicas que se integran en los vehículos para mejorar la seguridad tanto de conductor y pasajeros como de otros ocupantes de la vía, incluidos peatones y ciclistas.

Se calcula que en la actualidad un 44% de los vehículos cuenta con al menos uno, siendo el de ayuda al aparcamiento el sistema más frecuente, presente en un 36%. Algunos se encargan de tareas tan importantes como avisar si hay un vehículo antes de un cambio de carril o de detener el vehículo si hay un objeto o persona en el trayecto.

Su objetivo es múltiple; por un lado contribuyen a mejorar la experiencia al volante, pero también y seguramente como factor más importante, actúan con distinto rango de autonomía respecto al conductor para intervenir en diversos sistemas de nuestros vehículos: freno/acelerador, dirección, señalización. Con ello se mejora la seguridad, ya que estos sistemas son capaces de anticiparse para evitar colisiones o advertir de un peligro.

La frenada automática de emergencia, el sistema de mantenimiento de carril, la detección de marcha atrás, el asistente de velocidad inteligente o el control de crucero adaptativo son algunos de los sistemas ADAS obligatorios para vehículos de nueva matriculación. Desde julio de 2024 con la entrada en vigor de una nueva normativa europea, todos los vehículos de nueva matriculación deben contar con una selección de diez sistemas ADAS. El objetivo no es otro que mejorar la seguridad vial y que los conductores puedan beneficiarse, cada vez más, de estas innovaciones tecnológicas.

Muchos de estos sistemas ADAS están ya en el parque automovilístico español. Tal y como se desprende del estudio realizado por el GIPA, el sistema de ayuda al aparcamiento está presente en un 36%. Le sigue el sistema de mantenimiento de carril (en un 21%) y la advertencia de ángulo muerto (en un 17%). También hay que destacar el frenado autónomo de emergencia (en un 15%), el sistema de mitigación de impactos (en un 15%) y el reconocimiento de señales de tráfico (en un 13%).

«Que estos sistemas ADAS fallen puede suponer un gran problema para el conductor, quien puede llegar a confiarse en exceso de su buen funcionamiento. Ante el más mínimo problema o duda, es crucial realizar un diagnóstico electrónico para verificar su correcto funcionamiento», afirma Víctor Pardo, responsable de Reparación Electrónica y Vehículo Eléctrico de Norauto España.

Como cualquier tecnología, puede fallar. De ahí la importancia de comprobar que funcionan correctamente. por eso desde la cadena de mantenimiento integral del automóvil destacan que la diagnosis electrónica es la mejor forma de detectar si alguno de estos sistemas no está actuando correctamente y, por lo tanto, se recomienda hacer una revisión periódica para verificarlo.

Normalmente el propio cuadro de mandos o sistema multimedia del automóvil informa de cualquier fallo. Si a pesar de que no hay ninguna alerta en el vehículo, se detecta que estos sistemas no funcionan como deberían, es recomendable realizar una revisión electrónica. Por supuesto, también es aconsejable si el vehículo se ha visto involucrado en un accidente o incluso en un pequeño golpe de chapa. «En ocasiones se sufren pequeños golpes de chapa a los que no se les da la merecida importancia y que, sin embargo, pueden afectar a muchos de estos sistemas. No hay que olvidar que gran parte de ellos funcionan gracias a cámaras y sensores instalados por el vehículo», apunta Víctor Pardo.

Las máquinas de diagnosis permiten hacer un chequeo completo del vehículo y detectar todas las posibles averías, especialmente aquellas que pueden no ser tan visibles, como son las electrónicas. Hay que tener en cuenta que es primordial contar con profesionales que sepan interpretar los resultados y localizar el foco del problema para poder ofrecer una solución.

Ampliar Alerta de tráfico cruzado Cuando se realiza una maniobra marcha atrás el coche detecta si un vehículo se aproxima y avisa con una alerta acústica y una señal luminosa en el retrovisor derecho o izquierdo, según la zona dpnde se detecte el posible obstáculo.

Ampliar Asistente de velocidad inteligente Controla en todo momento la distancia del vehículo que está circulando por delante y adapta la velocidad para mantener la distancia de seguridad. Actúa junto con el Sistema de Reconocimiento de Señales para informarnos de los límites de velocidad de la vía.

Ampliar Detector de cambio de carril Mantiene nuestro vehículo dentro del carril señalizado con líneas (continuas o discontinuas) y ofrece resistencia en el volante si no señalizas tu maniobra con el intermitente. También puede vibrar el volante y el asiento, además de lanzar avisos sonoros o luminosos.

Ampliar Avisador de cinturón en plazas traseras Los turismos más antiguos disponen de un sistema de alerta cuando un pasajero no lleva puesto el cinturón de seguridad. A partir de ahora sí que se hace obligatorio contar con un sistema avisador del uso de este sistema de retención en todas las plazas del vehículo.

Ampliar Caja negra o EDR Este dispositivo registra todos los datos del vehículo momentos antes de que se produzca un accidente para que posteriormente se puedan analizar las causas de lo sucedido.

Ampliar Frenada automática de emergencia Si los sensores y cámaras del coche captan que hay un obstáculo delante y no se reduce la marcha, el sistema directamente actuará sobre los frenos para detener el vehículo antes de que se produzca una colisión.

Ampliar Sistema de detección de fatiga Tiene la función de evitar que el conductor con fatiga o somnolencia se llegue a dormir a través de señales sonoras y luminosas. Mediante sensores detecta los ojos del conductor y las manos en el volante.

Ampliar Arranque con alcoholímetro El inhibidor de arranque con alcoholímetro es obligatorio para los autobuses (categoría M2 y M3). En los vehículos es necesario que equipen una preinstalación. En España aún no es obligatorio para los turismos.

Los fabricantes de vehículos los han ido incluyendo progresivamente en sus lanzamientos de gama superior en forma de extra y, poco a poco, han ido alcanzando a las gamas de entrada. En el ámbito normativo, fue en 2019 cuando la Unión Europea (UE) aprobaba el Reglamento de Seguridad que recogía la nueva regulación de requisitos de seguridad general de los vehículos, de la protección de sus ocupantes y de los usuarios vulnerables de la vía pública.

Desde la Unión Europea se han planteado con el programa 'Visión Cero' reducir a cero la mortalidad por accidentes de tráfico en toda Europa antes del año 2050 y, para ello, es necesario implantar los sistemas ADAS en los coches.