Las restricciones que sufrirá tu coche si no tiene etiqueta o es C

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente la Ordenanza de Movilidad Sostenible, por lo que los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT (diésel anteriores al 2006, gasolina anteriores al 2000 y motocicletas anteriores al 2003) que no paguen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en el municipio de Madrid, tendrán restricciones; al igual que los que 'lucen' el distintivo C.

En concreto, aquellos que posean coches con etiqueta C y quieran viajar a Madrid y Barcelona los próximos días deben estar atentos a las restricciones, ya que habrá zonas por las que no puedan circular. Los afectados son los vehículos con distintivo medioambiental C, es decir, turismos y furgonetas con motores gasolina matriculados desde enero de 2006 y diésel desde 2014. También están incluidos los vehículos dedicados al transporte de mercancías, gasolina o diésel, matriculados desde 2014.

De hecho, según el texto aprobado de la Ordenanza, los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT que no paguen el IVTM en Madrid, entre 2022 y 2023 tendrán prohibida la circulación dentro de la M-30 y en la propia M-30.

Los vehículos con etiqueta C solamente podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección cuando se dirijan a un parking, garaje privado o reserva de estacionamiento no dotacional. Los únicos vehículos que tienen permitido aparcar en la calle serán los marcados con etiqueta ECO o CERO emisiones. La multa por no respetar la norma asciende a 90 euros.

En el caso de Barcelona, por ejemplo, los vehículos con distintivo medioambiental C no tendrán ningún tipo de restricción para acceder y circular por el área metropolitana, que abarca los territorios de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Hospitalet, Sant Adrià de Besòs y Cornellá de Llobregat.