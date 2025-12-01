Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025
Comprar coche P.F.

Renting, suscripción ó ocasión: Qué me interesa más para tener coche

N. S.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:00

Comenta

La compra tradicional está perdiendo peso frente a nuevos modelos como el renting, la suscripción o la venta de ocasión entre particulares y profesionales. «El cliente de renting o suscripción no acepta esperas ni incertidumbre: quiere saber dónde está su coche y cuándo lo recibirá, igual que cuando compra cualquier otro producto online», explica Felix Müller, CEO de ONLOGIST, la plataforma digital especializada en el transporte individual de vehículos.

El auge de estos modelos no es anecdótico. Solo el renting ha superado ya las 230.000 matriculaciones en España hasta agosto de 2025, según la Asociación Española de Renting de Vehículos; una cifra que, sumada al crecimiento del mercado de ocasión y al empuje de las suscripciones automovilísticas, ha multiplicado los movimientos logísticos por vehículo antes de llegar al usuario final.

Frente a este nuevo contexto, las plataformas digitales se imponen como modelo operativo dominante. ONLOGIST permite a empresas de renting, concesionarios o compañías de suscripción gestionar todos los traslados desde un único panel, asignando cada transporte al conductor profesional disponible más cercano, con trazabilidad en tiempo real y comprobantes digitales de recogida y entrega.

Así, cabe tener claras las principales características y ventajas (o no) que tienen cada uno de estos servicios, y saber elegir. Por ejemplo, el renting incluye cuotas fijas y a menudo servicios como mantenimiento e impuestos. Es una buena opción para quienes desean tener coche nuevo cada pocos años con una previsión de gastos clara, pero puede ser más caro a largo plazo.

Por su parte, la suscripción es un modelo flexible, desde días, pasando por meses, o años, que puede incluir o no algunos servicios en la cuota.

Por último, los coches de ocasión son ideales para quienes buscan una compra a largo plazo o para empresas con planes de renovación de flota. El coste inicial es más bajo, pero hay que asumir gastos de mantenimiento y posible depreciación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  3. 3 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  6. 6 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  7. 7 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  8. 8 Las Rehoyas: una reposición fuera de plazo
  9. 9 Marimar Izquierdo: La suerte es contar con ella
  10. 10 Más de 9.000 autónomos 'estallan' en Canarias y toman la calle para exigir «una situación más justa»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Renting, suscripción ó ocasión: Qué me interesa más para tener coche

Renting, suscripción ó ocasión: Qué me interesa más para tener coche