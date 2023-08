Ampliar El prototipo número 1 tenía un cierto parecido con el VW Escarabajo P.F.

Renault 4/4, una historia de éxito no exenta de complicaciones El 12 de agosto de 1947 sale de la cadena de Billancourt un pequeño automóvil que tendrá una gran influencia en la historia del automóvil francés. Otro 12 de agosto, pero de 1953, una caravana de once automóviles rueda por las calles de Valladolid. No llevan matrícula, pero ningún agente de la policía municipal los va a parar. Dos historias y un elemento común: el Renault 4 CV, o «4/4», como ustedes prefieran