La realidad del parque automovilístico: coches cada vez más viejos y con problemas de mantenimiento

El parque automovilístico español es cada vez más antiguo y con graves problemas mecánicos, algo que afecta notablemente a la seguridad vial. Según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV, la edad del parque, a cierre del año 2022, fue de 14,9 años, una cifra que ha aumentado un 10,4% en los últimos 5 años. «Lo realmente importante es que, con el envejecimiento del parque que tenemos, debemos estar seguros de que se encuentra en condiciones de circular e interrelacionarse con el resto de los vehículos», explica a este diario Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV. Y el 34% de los vehículos no lo hacen, o lo que es lo mismo, no acuden a las estaciones de ITV.

«Esto quiere decir que al menos 3 de cada 10 vehículos que circulan por las carreteras españolas podrían no cumplir con las condiciones necesarias para hacerlo. No dispone del mantenimiento adecuado y no superaría la inspección», detalla. De heho, «no van a la ITV porque saben que su vehículo no va a superar la inspección y van a tener que afrontar una reparación que puede ser más cara que el propio vehículo. Incluso la sanción por tener la ITV al día –desde 200 hasta 500 euros, en función de la gravedad del defecto detectado– es, en muchos casos, más barata que tener que pagar las reparaciones que necesita el vehículo», añade.

Este efecto repercute directamente en la seguridad vial. Los datos de la DGT hablan también de la relación que existe entre la antigüedad del vehículo implicado en un siniestro con el estado de su ITV. A mayor edad, mayor porcentaje de vehículos con la ITV caducada en el momento del siniestro vial. Entre 2019 y 2021, aumentó un 24% el número de turismos implicados en siniestros viales con fallecidos que tenían más de 10 años y sin ITV en vigor. En cuanto a motocicletas, la cifra alcanza un 26% y, en el caso de los vehículos industriales, es muy preocupante ya que el crecimiento fue de 163%.

«No es una coincidencia que los años con mayor absentismo en la ITV sean también los de mayor siniestralidad vial. Hay que recordar que el estado de la inspección técnica de un vehículo tiene relación directa con su seguridad, ya que un vehículo con algún defecto tiene mayor probabilidad de sufrir o provocar un siniestro vial», puntualiza Magaz.

Así, los porcentajes de defectos de mayor volumen detectados en las estaciones ITV, por sistema de seguridad del vehículo, son: alumbrado y señalización (24%), ruedas y suspensión (21%) y emisiones contaminantes (19%). Estos 3 sistemas, junto con el de frenado (13%) suponen el 77% de los rechazos en la inspección.

«Son muchos los defectos que no son detectables a simple vista y que únicamente a través de la comprobación que realizan las estaciones de ITV se pueden detectar y evitar un siniestro vial. Algunos de estos defectos son los relacionados con los neumáticos, el motor, la transmisión o los frenos, entre otros», subraya el director gerente de AECA-ITV.

Vehículos eléctricos

Aunque el porcentaje de eléctricos puros todavía es pequeño –un 5% del total de matriculaciones a cierre de octubre según datos de Anfac–, las ITV realizan los mismos procedimientos de inspección. Los puntos a comprobar son los mismos que un vehículo de combustión: carrocería, luces, neumáticos, suspensiones y frenos; aunque están exentos de la inspección la prueba de emisiones de ruidos y de gases contaminantes.

«Debido a las diferencias existentes entre el sistema eléctrico de impulsión y el sistema térmico convencional, hay una pequeña adaptación de la prueba de motor, y siempre que sea posible, se hacen comprobaciones sobre la batería y el cableado», detalla Guillermo Magaz. «Pero para esto último es necesario desarrollar un procedimiento de inspección específico para este tipo de vehículos en el que se revisen aspectos como el correcto funcionamiento de las baterías de los coches. Una comprobación que tenga en cuenta todo el ciclo de vida útil del coche eléctrico y para la cual es necesaria una capacitación especial del personal de las estaciones», concluye.

Aunque prácticamente ocho de cada 10 ciudadanos españoles –un 77%– siguen sin plantearse la compra de un vehículo eléctrico. Un dato que pone de manifiesto que la intención de compra por parte de los españoles no es todavía suficiente para impulsar definitivamente el segmento de vehículos eléctricos, ya que además solo un 9% elegirían un modelo 100% eléctrico mientras que un 30% de los españoles se decantarían por un híbrido.

Según se extrae en las conclusiones de la Radiografía de los hábitos de movilidad de los españoles que se ha presentado en la última edición del Foro de Movilidad de Alphabet, las razones es el elevado importe económico –el 84% de los españoles desconocen que existen programas de incentivos para la compra de vehículos eléctricos–, seguido de la escasa red de recarga y la autonomía limitada.