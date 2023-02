Raymond Fernand Loewy / F. P.

Raymond Loewy, y el automóvil «Cada vez que veo una fotografía de Freud, me pregunto cómo un hombre que ha pasado su vida estudiando el sexo puede tener un aire tan triste» reflejó Raymond Loewy en su libro 'Never leave well enough alone', («'Lo que es feo no se vende»)