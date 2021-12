«Queremos que cuando veas un Alfa Romeo por la calle digas '¡guau!'»

«Queremos que veas un Alfa Romeo por la calle digas '¡guau!'», así de contundente se expresa Alejandro Mesonero-Romanos (Madrid, 53 años), nuevo diseñador jefe de la marca italiana desde julio de este año. Tiene como reto dibujar los futuros modelos de una enseña automovilística que es sinónimo de deportividad elegante a lo largo de su historia.

Los ojos se le iluminan a Mesonero-Romanos cuando habla de Alfa Romeo. Para un diseñador de coches « es un sueño», confiesa. «Cuando recibí la llamada de Stellantis para que me hiciera cargo de la marca no pude decir que no. A Alfa Romeo no se le puede decir que no», afirma. Y es que este madrileño, con más de 26 años de carrera profesional, llevaba apenas seis meses en París trabajando en los diseños de Dacia, después de abandonar Seat, cuando le ofrecieron ponerse al frente del diseño de la enseña italiana.

Justifica la decisión echando la vista atrás, a su época de estudiante. «Cuando con apenas 20 años vine a Italia con varios compañeros del Royal College of Art , soñé con que algún día trabajaría en Italia. Lo hice tras visitar Pininfarina, Bertone y demás carroceros que han marcado época en la automoción».

La llegada de Mesonero-Romanos a Alfa Romeo coincide con un cambio en la estrategia de la marca, que invertirá 30.000 millones de euros para modernizar y electrificar su gama antes de 2027, con cuatro nuevos modelos, uno cada año.

El diseñador no quiere soltar prenda de cómo serán los coches o en qué segmento se encuadran, aunque suelta algún detalle durante la conversación mantenida con un grupo de periodistas españoles en el museo Alfa Romeo de Milán. Las palabras que más repite son ligero, aerodinámica y luces.

«La aerodinámica es lo que más va a influir en los diseños de los próximos años»

«Estamos principalmente trabajando en la aerodinámica, que es lo que más va a influir en los diseños de los próximos años. Y en este sentido, Alfa Romeo tiene una historia maravillosa con la aerodinámica heredada de la competición», comenta. Hay que recordar que el primer campeón del mundo de automovilismo fue Nino Farina, en 1950, al volante del GP Tipo 158 'Alfetta'.

Deportivos «de prestigio»

«El reto más grande que tenemos es el de construir coches ligeros –insiste Mesonero-Romanos-. Reducir el peso es la batalla más grande que tenemos. Por ello, en Alfa Romeo vamos a trabajar en el concepto de 'eléctrico ligero'. Queremos que el coche sea lo más ligero y ágil posible», señala. A continuación explica que la electrificación y la reducción de peso no tiene por qué influir en el ADN de la marca. «Un Alfa Romeo es un coche divertido de conducir y lo seguirá siendo».

Ante la insistencia para que desvele algún otro detalle, explica que se van a concentrar en diseñar «coches deportivos de prestigio. Daré una respuesta a la gallega. Alfa no sólo va a hacer SUV. Ahí lo dejo. Vamos a tener SUV chulísimos, claro está, pero iremos más allá».

«La electrificación cambia un poco la arquitectura del automóvil –explica-. Todos los fabricantes ponemos la batería en el mismo sitio, en el piso, entre los ejes, no hay mucha más posibilidad. Los coches se hacen, por eso, más altos. La distancia entre ejes es más grande, son más largos visualmente y los voladizos son más cortos. También las ruedas son más grandes para compensar el tamaño lateral… Es como si viéramos un animal diferente. Es la evolución de la especie. La dificultad es encontrar el equilibrio y las proporciones entre tamaño y aerodinámica», sentencia.

Una de las características más reconocibles de la marca es su parrilla en forma de 'scudetto' (escudo). Un signo de identidad que seguirá muy presente, «lo que no quiere decir que lo hagamos gigante». Además, comenta que la parrilla sigue siendo fundamental en la estructura de los automóviles. «Los coches eléctricos, a pesar de lo que nos han vendido los ingenieros, necesitan refrigeración. Las baterías necesitan aire. Estamos trabajando con el 'escudetto' clásico. Lo vamos a hacer evolucionar de una forma bonita», explica el creador español.

Mesonero-Romanos explica que una de las consignas que ha recibido del presidente de Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, es que los coches estén centrados en el conductor. «¿Cómo lo haces?», se pregunta. «Evolucionando los interiores. Tenemos un tema de diseño que nadie tiene, que son los relojes dobles canoquiales, procedentes de la competición», explica.

Esculturas en movimiento

Pero lo que más destaca el creador español es el hecho de que la adquisición de uno u otro coche, «independientemente de la tecnología, seguirá siendo pasional. El diseño siempre será importante, es la capacidad que tenga de emocionarnos», comenta. Un flechazo que tiene que prolongarse al interior del vehículo. «La gente busca que su coche sea una prolongación de ellos mismos».

Incidiendo en esta idea, comenta sin rubor, que «los coches, sobre todo los de Alfa Romeo, son esculturas en movimiento. Son obras de arte. Cualquiera de estos coches –lo dice mientras señala alguno de los modelos expuestos en el museo de Alfa Romeo- se podría comparar en belleza con la Mona Lisa de Leonardo».

Convertir una idea en un objeto es un trabajo complejo en el que interviene un equipo importante. Mesonero-Romanos tiene a 60 personas a sus órdenes, dos de ellos españoles. En su etapa al frente del equipo de diseño de Seat-Cupra tenía entre 90 y 130 personas a su cargo.