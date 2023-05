¿Puedo instalar un cargador para vehículos eléctricos en un garaje comunitario?

La demanda de puntos de carga en plazas de parking privadas en comunidades de vecinos está creciendo al mismo ritmo que las ventas de vehículos eléctricos. Los conductores que apuestan por la movilidad eléctrica en España ven la importancia de disponer de una solución de recarga en el lugar donde su vehículo pasa más horas estacionado. Sin embargo, el proceso de instalación de una estación de carga en el parking de la comunidad de vecinos todavía genera dudas en muchas personas.

«Los usuarios entienden que lo más practico es no depender de los cargadores públicos para recargar sus vehículos, pero todavía hay dudas en relación con los procedimientos, permisos o factores que deben tener en cuenta antes de instalar un punto de carga en su plaza de parking en un garaje comunitario», explica Henrik Bergman, director general de Charge Amps España. «Pretendemos solventar dichas dudas para facilitar y acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible».

Una de las dudas que tienen los conductores cuando deciden instalar un punto de recarga en su garaje comunitario es sobre los permisos necesarios. «Antes de realizar la instalación es necesario comunicarlo a la comunidad por escrito, y esta no puede negarse. De esta forma se simplifica el proceso, pero hay que tener en cuenta que esto puede cambiar para instalaciones complejas en las que deban utilizarse infraestructuras comunes como regletas para cables, o para comunidades con normativas propias, que pueden pedir el proyecto técnico», describe Bergman. «Lo más recomendable es asesorarse con un instalador profesional acerca de los requisitos y necesidades del proyecto, ya que de esta forma se conocerán todos los detalles».

Es necesario tener en cuenta que la estación de carga deberá conectarse con el contador eléctrico del propietario que realice la instalación, hecho que supondrá la necesidad de tirar cable o, de estar muy lejos, instalar un contador propio para el cargador. Además, la instalación debe cumplir con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y en la normativa ITC BT52 para la instalación de puntos de carga, además de disponer del Boletín Eléctrico correspondiente para poder operar. Una vez se tengan todas las especificaciones, se puede consultar con la administración de la comunidad acerca de documentos o permisos extra.

Algunos conductores dudan acerca de la necesidad de instalar una estación de carga porque ya disponen de un enchufe simple tipo Schuko en su plaza. Sin embargo, es necesario saber que estas no son instalaciones adaptadas para la recarga de un vehículo eléctrico, no solamente por proporcionar una recarga más lenta, pero sobre todo por la seguridad. Carecen de protecciones eléctricas, no estén dimensionadas para un uso prolongado con la alta potencia requerida, algo que puede provocar sobrecargas y malos funcionamientos. Desde la administración de la finca se debe recomendar la instalación de estaciones de carga para evitar estas situaciones, que además balancea el uso de electricidad en función de las necesidades del coche y la vivienda, y reducir los tempos de recarga.

Más información







«Otro factor clave que deben valorar los usuarios es la conectividad de su punto de carga. Disponer de un dispositivo conectado a internet aporta un control absoluto sobre el mismo y un uso eficiente de la electricidad disponible, facilitando la programación de la carga o evitando malos usos», detalla Bergman. «Sin embargo, nos encontramos con la situación de que la mayoría de parkings en España no solamente no disponen de WiFi, sino que ni siquiera reciben cobertura móvil. En un país tan conectado, sorprende que cualquier usuario de un coche inteligente pierda todas las ventajas cuando accede al aparcamiento«, concluye.