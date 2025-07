¿Primera vez en autocaravana? Trucos para novatos

A.P. Sábado, 19 de julio 2025, 08:00 Comenta Compartir

Al planificar el primer viaje en autocaravana, es importante elegir el vehículo perfecto para nosotros y nuestros acompañantes, y que sea adecuado al tipo de viaje que se está planeando. Se debe tener en cuenta cuántos viajeros serán, el tiempo que pasarán en la autocaravana, quién será el conductor designado y la distancia que se recorrerá cada día. También es fundamental -al igual que en cualquier alojamiento- reservar con antelación, para asegurar que el vehículo escogido esté disponible para los puentes o fechas del viaje. Por ejemplo, para las familias numerosas la opción ideal es una autocaravana de cinco o seis plazas que suelen estar equipadas con cocina y ducha, lo que evita tener que llevar a los más pequeños a las duchas comunes del camping o a restaurantes caros. Por otro lado, las parejas que opten por un viaje más rústico verán que una autocaravana VW pop-top les resultará mucho más cómoda, ya que suelen ser más pequeñas y tener menos servicios, pero son más fáciles de aparcar y consumen mucho menos combustible.

Aunque la tentación de salir por la autopista sin rumbo puede ser fuerte, es importante planificar la ruta del viaje para evitar complicaciones. Hay que decidir el lugar y reservar un camping, porque -al menos en España- no está permitida la acampada libre. Además, es preciso tener en cuenta que, si la autocaravana no dispone de WC, será necesario acceder a una zona con instalaciones de eliminación de residuos.

Para los caravaners primerizos es recomendable que su itinerario contemple varios días por localidad para conocerla en profundidad con la tranquilidad que una caravana les puede ofrecer, y evitar ver demasiados lugares en pocos días. Una vez elegido el destino, es útil planificar la ruta que los llevará hasta allá; familiarizarse con las carreteras y asegurarse de que nos sentimos cómodos conduciendo una autocaravana sobre todo si esta es de grandes dimensiones. Si no se ha conducido una autocaravana antes o no nos sentimos desenvueltos, es mejor evitar los pueblos pequeños que puedan tener caminos más estrechos.

Hasta los conductores más experimentados deben informarse con antelación antes de ponerse al volante, especialmente cuando se trata de un viaje fuera de España. En Francia, por ejemplo, también es obligatorio tener el triángulo de señalización en el vehículo. Además, muchos países europeos tienen diferentes límites de velocidad, por lo que desde CamperDays se recomienda informarse con antelación para respetar las normas de circulación de cada país para evitar multas y accidentes. Apps como Accudriver permiten ver en el móvil las normas de tráfico de más de 60 países para estar informado dondequiera que vayamos.

En cuanto al carnet que se necesita para conducir una caravana en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Namibia y Sudáfrica el carnet normal (Clase B) sirve para conducir cualquier tipo de caravanas. En el caso de España, y otros países europeos, el permiso Clase B sirve para cualquier autocaravana con un peso de hasta 3,5 toneladas. En caso de alquilar un camper más grande (hasta 7,5 toneladas) es necesario contar con el carnet C1.

Antes de emprender el viaje por carretera, conviene comprobar la previsión del tiempo en el destino y preparar la maleta acorde a ello. En España, la diferencia de temperatura entre unas zonas y otras puede variar mucho, por lo que es importante estar preparado haga frío o calor.

La comida es otra de las grandes decisiones a tomar, en lo que respecta a lo que se va a comer durante el viaje: ¿la autocaravana tiene cocina completa? Si no es el caso, habrá entonces que preparar la comida con antelación. ¿Tiene la vajilla necesaria para preparar y servir la comida? Si no se está seguro, conviene consultarlo con el proveedor. Dependiendo del destino, también es conveniente tener un plan de comidas antes del viaje, sobre todo si se trata de un destino más remoto en el que no se tiene fácil acceso a restaurantes o supermercados.

Pero ante esto último, CamperDays ha pensado en todo. Han preparado una selección de cinco recetas pensadas especialmente para cocinar en espacios reducidos, sin complicaciones y llenas de sabor. Así, tanto los viajeros experimentados como quienes se lanzan por primera vez a la vida sobre ruedas pueden disfrutar de una alimentación variada y saludable durante todo el trayecto.

Bowl de Quinoa Mediterránea, la receta estrella. Sabrosa, nutritiva y sorprendentemente sencilla, se prepara en una sola olla y, lo mejor de todo, ¡no necesitas fuegos en tu vehículo! Solo con agua caliente, que puedes obtener fácilmente usando una cocina de gas portátil, un hervidor eléctrico conectado a batería, puedes tener una comida completa en minutos. Combina la quinoa, rica en proteínas, con garbanzos, vegetales frescos de temporada y un toque cremoso de queso feta. Esta propuesta no solo garantiza una comida equilibrada, sino que también invita a disfrutar de los sabores auténticos que ofrecen los mercados locales en ruta como las gambas de Huelva o los boquerones de Málaga, que se pueden encontrar por la costa mediterránea y harán de nuestro Bowl un plato gourmet.

Wrap de Atún con Aguacate. Para los días de excursión intensa, cuando cada minuto cuenta y la prioridad es aprovechar al máximo las aventuras al aire libre, CamperDays propone este wrap. Esta receta es tan práctica como deliciosa: no requiere cocción, se prepara en apenas cinco minutos y combina ingredientes frescos y energéticos que brindan saciedad sin pesadez.

Además, es perfecta para quienes prefieren cocinar rápido y evitar el uso de electricidad. En pocos pasos se obtiene una comida nutritiva, versátil y transportable, ideal para disfrutar sobre una roca frente al río, en la cima de una colina o bajo la sombra de un bosque. Un básico para tu primera aventura sobre ruedas, que te permite centrarte en lo importante: vivir la experiencia al máximo, sin preocuparte por la cocina.

La Pasta One-Pot con Verduras, la aliada definitiva de la cocina nómada y el secreto mejor guardado de todo camper primerizo. Resuelve el reto de reducir utensilios y agua para la limpieza: basta una sola olla para preparar un plato sabroso, reconfortante y equilibrado. Solo hay que cocer la pasta junto con las verduras como calabacín, pimiento, cebolla y tomate, añadiendo agua justa para que todo se cocine al mismo ritmo y se forme una salsa ligera con el almidón de la pasta. Rica en carbohidratos complejos, fibra y micronutrientes, esta receta ayuda a reponer energía y facilita la recuperación muscular tras excursiones en la montaña, jornadas intensas de surf o cualquier otra actividad intensa al aire libre. Es especialmente útil para deportistas que buscan una comida casera, rápida y funcional que mantenga su rendimiento sin sacrificar sabor ni comodidad. Todo mientras contemplas el atardecer desde tu autocaravana.

También Migas, como homenaje a la gastronomía española, la guía incluye una receta con especial arraigo en regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. Son una forma genial de aprovechar sobras de pan duro, acompañadas de ajo, panceta, chorizo y, a veces, uvas o pimientos. ¿Por qué es tan fácil de preparar en una autocaravana? Porque solo necesitas una sartén y un fuego, lo que simplifica al máximo la cocina y evita tener que usar muchos utensilios.

Además, sus ingredientes se conservan bien en ruta y suelen estar siempre a mano, lo que permite improvisar este plato en cualquier momento, incluso en mitad de la naturaleza. Y lo mejor: es un plato perfecto para sorprender a los compañeros de viaje, vecinos de camping o nuevos amigos en ruta. Convertir ingredientes sencillos en momentos memorables es parte de la magia de viajar sobre ruedas, unas migas compartidas al aire libre saben aún mejor.

Ó Curry de Garbanzos y Espinacas, inspirado en la cocina especiada y reconfortante del sur de Asia, aporta un toque internacional y exótico al recetario viajero. Es un plato perfecto para quienes se estrenan en la cocina y en los viajes en autocaravana. Su practicidad lo convierte en un imprescindible para quienes están dando sus primeros pasos en la vida sobre ruedas. No necesitas refrigeración continua y, en pocos minutos, tendrás un plato completo, sabroso y saciante.

Todas las recetas comparten tres características fundamentales: requieren mínimo equipamiento (una olla o sartén), utilizan ingredientes de fácil almacenaje o adquisición, y pueden prepararse en menos de 20 minutos. Así, el road trip continúa no solo con nuevos destinos, sino también con nuevos sabores que transforman cada parada en una experiencia para el paladar.