«Pinin», el gran maestro del diseño El 2 de noviembre de 1893 nace Battista, el pequeño de los once hijos de la familia Farina. Su madre le regalaba lápices y papeles de dibujo, y el soñaba con hacer los automóviles más bellos

Battista Farina, apodado «Pinin» («pequeño» en dialecto piamontés), era el más pequeño de los once hermanos de una modesta familia. Sus ojos de niño quedan fascinados por aquellos automóviles rugientes que rodaban por las calles de Turín, a principios del Siglo XX. Pero había algo en ellos que no le acababa de gustar. Era un inconformista, y soñaba con diseñar automóviles de líneas más sobrias, muy diferentes a aquellos directos herederos con los coches de caballos. Ese sueño y el deseo de agradar a su madre, eran dos constantes en su infancia: «Mi madre tenía en mí una confianza misteriosa», señalaba en su autobiografía, escrita en el año 1965. El dinero no sobraba en casa, cierto, pero nunca le faltó a «Pinin» papel y lápices de dibujo.

A los trece años (había nacido el 2 de noviembre de 1893, en Cortanze, en el Piamonte), entra en un taller de carrocerías donde ya trabajaba su hermano Giovanni. Especializado en la preparación de asientos para coches de carreras, es un lugar mágico donde no es difícil encontrar a los grandes pilotos de la época como Vincenzo Lancia, creador de la marca que llevaría su nombre y que se convertirá tiempo después en un gran amigo de Battista.

Y allí también acude, un día de 1911, Giovanni Agnelli. El fundador de FIAT busca que le diseñen un radiador para un futuro modelo. Y, entre diez proyectos, escoge entusiasmado el realizado por el joven aprendiz. Es el arranque de su carrera y así, con tan solo diecinueve años, diseña para FIAT el modelo Zero, una carrocería tipo torpedo de cuatro puertas.

En el año 1918, tras el final de la I Guerra Mundial, Farina reúne sus ahorros y emprende un viaje de cincuenta días por los Estados Unidos. Su destino central es Detroit, la cuna del automóvil. Allí realiza numerosas visitas a la fábrica de Ford, que intrigan al propio Henry Ford. El magnate americano habla con el joven italiano e impresionado por sus conocimientos, le ofrece trabajo. Pero Battista quiere emprender su propia carrera de forma independiente.

De vuelta a Italia se ve tentado por la competición, pero su madre le desanima y decide dedicarse al mundo industrial. Curiosamente, un hijo de su hermano Giovanni, Nino Farina, será el primer Campeón del mundo en el año 1951. Pero volvamos a nuestra historia.

Tras haber trabajado para Fiat durante seis años, Battista funda «Carrozzeria Pinin Farina», en el año 1930, en plena crisis económica mundial. Una empresa que da sus primeros pasos precisa un elemento que le permita distinguirse de otros diseñadores y carroceros. Y así lanza la moda del parabrisas inclinado, tal como lo concibe para el Lancia Augusta. Y la innovadora idea se ve refrendada por el éxito.

Lancia Astura de 1936

Los años pasan y muchos automóviles ya llevan la firma de Pinin Farina: Fiat Ardita (1932), Lancia Dilambda (1934), el coupé aerodinámico Lancia Aprilia (1937) que muchos críticos consideran que revolucionó la filosofía del diseño, o el Alfa Romeo 2900 convertible (1939), entre otros. Su fama ya trasciende de las fronteras italianas.

Pero en 1939, estalla la II Guerra Mundial y en sus talleres ya no se hacen bellas carrocerías sino trineos, carretas militares y botes de madera. Acaba el conflicto pero no las dificultades: en diciembre de 1946, un incendio destruye sus talleres del número 107 de Corso Trapani, en Turín.

Battista Farina junto al Cisitalia, una de sus obras maestras

El Cisitalia, en el MOMA neoyorquino

Pero nada puede con el impulso creativo de Pinin Farina que, pocos meses después, desvela el Cisitalia. Esta «berlinetta» de dos plazas muestra un diseño excepcional, el término «equilibrio» es el que mejor puede definir esta obra de arte que, no en vano, se exhibe en la actualidad en el Museum of Modern Art de Nueva York.

Esta obra maestra permite a Farina volver por la puerta grande a los Estados Unidos , donde realizará trabajos para Nash, Dodge y General Motors.

De vuelta al Viejo Continente a principios de los años 50, inicia numerosas colaboraciones con diferentes marcas, sobre todo con BMW, Peugeot, y Volkswagen.

En 1953, nace la más fructífera relación en la historia de Pinin Farina: la que le une a Ferrari. Los 212 Inter y 375 MM fueron los primeros modelos de una larga serie que continuaría con modelos tan legendarios como el coupé 342 America, 500 Mondial, 275 GTS y GTB, coupé 330 GTC…

En 1955, «La Carrozzeria» entra en contacto con la británica Austin, pero en esta ocasión es Sergio, el hijo de Pinin, quien negocia el contrato.

Lancia Florida, su coche personal

Battista, que tiene 62 años, ha decidido retirarse de forma progresiva. Y elige el momento para para diseñar uno de sus modelos preferidos, el bellísimo Lancia Florida, modelo al que convierte en su coche personal y utiliza en todos sus desplazamientos. El Florida era notablemente «limpio» para su época: el tema principal era la forma, con una ausencia casi total de decoración. El énfasis horizontal lo proporcionaba la línea de cintura, que se elevaba desde los guardabarros delanteros y se extendía hacia los altos guardabarros traseros, mezclándose con el barrido posterior tras el montante C.

Ferrari 250 GT SWB de 1962, otra de las obras maestras del carrocero

De «Pinin» a Pininfarina

Al tiempo recibe numerosas distinciones y títulos: Caballero de la Legión de Honor francesa; Doctor Honoris Causa por la Universidad de Turín; o miembro de la Royal Society of Arts de Londres. Ya solo le queda inmortalizar su nombre. Y la ocasión llega en 1961, cuando se le concede, de forma excepcional en Italia, la posibilidad de modificar su nombre: Battista Farina, «Pinin», el pequeño hijo de aquella humilde familia italiana se convierte oficialmente en Battista Pininfarina.

Maestro de maestros, autor de las más bellas siluetas de automóviles de la historia, el 3 de abril de 1966 deja este mundo. Su hijo Sergio seguirá con la firma, pero eso, ya saben, es otra historia.