Las peores pesadillas de los conductores españoles

Vampiros, hombres lobo, fantasmas, payasos… Sí, son muchos los miedos que pueden inquietar al ser humano, pero si hay algo que todo conductor teme más que a la chica de la curva, es dar vueltas y vueltas buscando un hueco mientras el tiempo pasa.

«Voy a recoger el coche y no está. Por suerte, me equivoqué de planta...», «No recordar en qué calle he aparcado y tener que patearme el barrio» o «5 amigas buscando un coche que, 45 minutos después 'aparece' aparcado, evidentemente, donde lo había aparcado». Estas son sólo algunas de las anécdotas que pueden suceder cuando uno se pone al volante, y que podrían llegar a calificarse como «las peores pesadillas de los conductores».

Así, un 90% de los encuestados por Parclick afirma que uno de sus mayores temores es llegar tarde a sus planes por tratar de encontrar aparcamiento. Otro dato para destacar es que la mayoría de las situaciones que nos «aterrorizan» envuelven a otros vehículos, y es que no todo en la conducción y el aparcamiento depende de nosotros. Un 46,7% de los encuestados teme estar aparcando y provocar que se forme cola detrás, mientras que más de la mitad de los conductores tiene miedo de que llegue un «listillo» que le quite el sitio que ya había visto.

Desde luego, hay casos de todo tipo. Otra de nuestras preocupaciones más frecuentes es no conseguir sacar el coche del aparcamiento al ir a recogerlo, o bien porque el hueco es muy ajustado (47,4%) o porque alguien ha decidido que el mejor sitio para aparcar era delante de nuestro vehículo (52,6%).

Cerca de un 10% de los encuestados señaló que ir con niños y que se pongan a llorar es una de las situaciones más terroríficas. Al estrés de buscar aparcamiento, que es ya de por sí una ardua tarea, se suma la tensión de oír a los pequeños llorar como si el mundo fuese a terminar.

Además, no podemos olvidar que al recoger el coche podemos llevarnos desagradables sorpresas. Prueba de ello es que un 56,8% de los conductores señaló que le preocupaba que le rayasen el coche mientras estaba aparcado, mientras que un 43,2% reconocía tener miedo de encontrarse una multa al volver a por su vehículo.

Aunque hay sustos que son comunes para la gran mayoría, algunos de los encuestados por Parclick también sorprendieron con originales anécdotas que no tienen desperdicio, como quedarse sin gasolina aparcando, tener que pedir ayuda en la calle para estacionar, encontrarse el coche rodeado de jabalíes u olvidarse de dejar puesto el freno de mano tras aparcar en una pendiente.