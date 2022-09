El número de defectos con los que no pasas la ITV Si la inspección técnica del vehículo solo tiene fallos leves no se rechazará

No reunir las condiciones mínimas de seguridad o emitir a la atmósfera emisiones contaminantes y nocivas superiores a lo permitido por ley son los dos motivos principales por los que los coches son rechazados en las inspecciones técnicas obligatorias. La cifra podría reducirse de forma importante ya el mayor número de defectos se da en sistemas que pueden ser comprobados directamente por los propios usuarios.

En concreto, según los datos recabados por AECA-ITV, el capítulo en el que más defectos graves se encontraron fue el de alumbrado y señalización (24,1% de los defectos graves se dieron en este capítulo), seguido de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión (21,7%). Si antes de ir a ITV, el usuario revisara y reparara en su caso el alumbrado, la señalización y los neumáticos, seguro que disminuiría el número de defectos graves . En lo referente al alumbrado, lo primordial es comprobar que funcionan todas las luces y que están bien reguladas. Además de cerciorarnos que la lámpara funciona, es necesario comprobar que las ópticas no estén rotas ni descoloridas por el sol. En lo que respecta a los neumáticos, hay que revisar que no estén desgastados. Para ello, los neumáticos incorporan unos testigos de desgaste que nos indican si la profundidad es superior o no a 1,6 mm.

En lo referente a los fallos por emisiones, hay que superar la prueba de gases, u opacidad, que mide el nivel de humo en el escape . Para ello, se lleva el motor desde el ralentí hasta la velocidad de desconexión (corte de inyección), dando acelerones. Así, se miden los niveles que deben encontrarse entre los límites permitidos.

Pero no existe un número máximo de defectos leves que impidan superar favorablemente la ITV. Si la inspección técnica del vehículo solo tiene fallos leves no se rechazará, según TÜV Rheinland, que, además, detallan que, tal y como puedes ver en el dorso del informe de inspección ITV que entregan, un defecto leve implica que se corrija lo más pronto posible, de lo contrario, ese defecto podría convertirse en grave. Por ejemplo, puedes pasar la ITV con una luz de freno fundida, pero si no lo reparas rápidamente podría fundirse otra y convertirse entonces en un defecto grave, a pesar de que la ITV ya la tengas pasada. Y, según el código de circulación, tienes la obligación de circular con el vehículo en perfectas condiciones, de lo contrario, podrías ser sancionado.

Si bien puedes pasar la ITV con un número ilimitado de defectos leves, un solo defecto grave es suficiente para rechazar la inspección. En ese caso tienes un plazo máximo de dos meses para subsanar los defectos graves y volver a la estación de ITV para que comprobemos que la reparación se ha realizado satisfactoriamente. Debes saber que, con la ITV desfavorable, solo puedes circular con el vehículo para llevarlo al taller.

Ante un defecto grave, si vuelves a la misma estación de ITV antes de 15 días, la segunda inspección será gratuita. Si superas estos 15 días, pero tu vehículo está dentro del periodo de los dos meses desde el desfavorable, solo tendrás que abonar el 60% del precio total de la ITV. Si superas el periodo de dos meses, tendrás que pagar de nueva el precio total de la ITV.