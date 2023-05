Una fábrica que produce un coche nuevo casi siempre se inclina a creer que es «el más bonito, el más rápido, el más económico, el más moderno; en resumen, el coche ideal». Con estas palabras, NSU Motorenwerke AG anunciaba su nuevo modelo en vísperas del Salón del Automóvil de Frankfurt de 1967, para continuar con un mensaje más modesto: «En NSU también estamos muy orgullosos de nuestro hijo pequeño, pero nos esforzamos por evitar los superlativos en cualquiera de sus formas; en lugar de ello, nos limitamos a expresar una afirmación: este es un coche bueno y, sin duda, interesante».

Incluso el nombre es especial: Ro 80, «Ro» en referencia a «pistón rotativo», y «80» para denominar el producto. Cuando se presentó por primera vez en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt en septiembre de 1967, el NSU Ro 80 asombró al mundo del automóvil. Klaus Arth, experto en la marca, lo describió así: «Muchos visitantes no saben qué admirar primero, si su diseño futurista, la extravagante conducción o ambas características». El coche no alcanzó un éxito en ventas acorde a la impresión que causó entre el público, por lo que el último NSU Ro 80 salió de la cadena de producción en abril de 1977. Audi Tradition presenta este modelo en el segundo episodio de la serie sobre la historia de NSU.

El fabricante de automóviles de Neckarsulm respaldaba estas afirmaciones con más de 80 páginas de información, que incluían una gran cantidad de datos y dibujos técnicos, así como una descripción detallada del principio de funcionamiento del motor NSU/Wankel de pistones rotativos. NSU sabía que incluso los expertos necesitarían abundante material para explicar el nuevo concepto de vehículo, especialmente sobre el motor NSU/Wankel.

La documentación reconocía ampliamente sus ventajas, como el menor peso, la menor necesidad de espacio, el funcionamiento con pocas vibraciones y el menor número de componentes en comparación con un motor convencional de pistones de movimiento alternativo. En septiembre de 1967, tras cinco años de desarrollo, la empresa de Neckarsulm presentó al público el NSU Ro 80 en Frankfurt como el primer coche del mundo fabricado en serie con un motor Wankel de doble rotor. El público asistente al certamen quedó asombrado.

Nuevos estándares en tecnología y diseño

Esta berlina deportiva estableció nuevos estándares en cuanto a comportamiento en carretera, seguridad, confort y prestaciones. El Ro 80 cumplía el principio de diseño de «La forma sigue a la función». NSU desarrolló el coche en el túnel de viento: su carrocería en forma de cuña, con un frontal plano, una línea de cintura baja y ligeramente ascendente y una parte trasera elevada, permitía un coeficiente de resistencia aerodinámica Cx de 0.35, y otorgaba al coche un aspecto que los contemporáneos consideraban futurista.

Como reflejo de ello, los carteles publicitarios del Ro 80 proclamaban con confianza: «Hay coches de ayer y coches de hoy, y luego están los coches de NSU». En 1971, esta afirmación se formuló de forma más universal: «A la vanguardia de la técnica» («Vorsprung durch Technik»), un eslogan publicitario que se ha convertido en la esencia de la marca Audi desde que Auto Union GmbH, con sede en Ingolstadt, y NSU Motorenwerke AG circulan juntas desde su fusión en 1969.

La valentía de la empresa de Neckarsulm al lanzar el Ro 80, un coche revolucionario en muchos aspectos, se vio finalmente recompensada. Un año después de su lanzamiento, los periodistas especializados eligieron al NSU Ro «Car of the Year», siendo el primer vehículo alemán en obtener este galardón. Sin embargo, el coche no logró un éxito comercial duradero: en 1973, la crisis del petróleo hizo subir los precios de la gasolina y los clientes se decantaron por vehículos más económicos.

Futurista, aerodinámico y elegante

Esto supuso el fin del motor de pistones rotativos y, por tanto, del NSU Ro 80. El coche se fabricó en la planta de Neckarsulm entre los años 1967 y 1977. Cuando el modelo dejó de fabricarse, la producción del Audi 100 ya ocupaba la mayor parte de la capacidad de la factoría. Durante su vida útil se fabricaron un total de 37.374 unidades del NSU Ro 80.

Incluso hoy en día, el NSU Ro 80 sigue teniendo fieles seguidores, al igual que la marca NSU: Numerosos clubes están reviviendo la historia de la marca en reuniones periódicas, encuentros y eventos.

Uno de los acontecimientos más destacados de este año de aniversario será el día del aficionado que se celebrará el 16 de septiembre en Neckarsulm, organizado por Audi Tradition junto con el Audi Forum Neckarsulm, el Audi Club International y el Deutsches Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm, un museo de motocicletas y bicicletas históricas.