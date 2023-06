Todo lo que necesitas saber para viajar en moto eléctrica

¿Quién nos lo iba a decir, hace pocos años, que pudieras cruzarte el país de punta a punta con una motocicleta 100% eléctrica, o incluso traspasar fronteras y aventurarte a viajar por otros países europeos a sus mandos? Esto ya es el presente y marcas como Zero Motorcycles tienen mucha 'culpa' pues sus esfuerzos e inversiones han culminado por poner en el mercado y en manos de cualquier motero tecnología capaz de ofrecer no sólo excepcionales prestaciones dinámicas sino también funcionalidades y autonomías de medio/largo alcance.

Y si no que le pregunten a Alicia Sornosa, escritora y motoviajera que encima de una Zero SR/F recorrió más de 3.000 kilómetros en su travesía de España a Suiza. «Es posible lanzarse a recorrer muchos kilómetros con una moto eléctrica. Lo he hecho. La diferencia es que hay que tomarse el viaje de otra manera, con otros tiempos. Depende del país por el que discurra tu viaje, habrá mejor o peor red de cargadores, al final, siempre es una aventura», explica Sornosa.

De hecho, «los trayectos en moto pueden ser verdaderos regalos para los sentidos, pero las horas y los cientos de kilómetros encima del sillín con una determinada postura de conducción y los azotes de las inclemencias también suponen un desgaste corporal. Es importantísimo que nuestro estado físico y mental esté en óptimas condiciones para poder acometer el viaje con todas las garantías de seguridad. Haber dormido bien antes de cada jornada en la carretera es clave, tanto como realizar estiramientos o mantener una correcta hidratación y alimentación durante el día (evitar excesos). Y no olvides realizar paradas cada dos horas para descansar un poco, estirar piernas y reponer fuerzas. Durante la conducción, recuerda ser prudente, preventivo y respetuoso en todo momento con las señales de tráfico, los límites de velocidad y el resto de los usuarios de la vía», añade.

Ampliar Viajar en moto eléctrica P.F.

El siguiente paso pre-salida es «asegurarse de que nuestra compañera de viaje esté preparada y en perfectas condiciones para minimizar posibles inconvenientes o percances mecánicos que estropeen tu escapada y, sobre todo, viajar con seguridad. Revísala de arriba abajo: estado y presión de los neumáticos, los frenos, los amortiguadores, batería y otros elementos como las luces o que no haya pérdidas de líquidos. Ante la duda, llévala a tu taller para que le revisen a fondo. Otro aspecto importante es su limpieza: antes de iniciar el viaje lávala y asegúrate de que todos los elementos que intervienen en tu visibilidad estén bien limpios», puntualiza.

Ampliar Viajar en moto eléctrica P.F.

Siguiente paso: equípate de forma adecuada. Independientemente de la distancia que vayas a recorrer o la climatología, no te relajes en este aspecto e invierte en elementos de calidad que te protejan con seguridad. Un casco homologado, de tu talla y bien abrochado, chaqueta y pantalón con protecciones, guantes y calzado de moto, son de vital importancia. Por suerte, el mercado actualmente ofrece todos estos complementos adaptados a las condiciones específicas de la estación del año en la que nos encontremos. Por último, antes de girar el contacto de nuestra moto eléctrica, asegúrate de llevar encima toda la documentación en regla: permiso de conducir, el DNI y el seguro. «Quitando el tema de la recarga, el resto de los aspectos de la organización son similares. Bolsa estanca, equipaje, pocas herramientas ya que el motor eléctrico no está compuesto por miles de piezas… La gran diferencia logística es la de llevar los cables de recarga de las baterías», detalla Sornosa.

La ruta

En cualquier viaje sobre ruedas es siempre aconsejable planear la ruta, las horas de salida de cada jornada, el recorrido y las distancias que realizaremos cada día, el estado de las carreteras y peajes, las paradas que realizaremos (se recomienda parar al menos cada 200 km), los sitios donde comeremos y descansaremos, etc. Obviamente, si viajamos en una moto 100% eléctrica «tendremos que prever además los puntos en los que recargaremos nuestras baterías en función de la autonomía de nuestro vehículo y del tiempo que nos llevará llenarla de nuevo.

Ampliar Viajar en moto eléctrica P.F.

Recordemos que, en el caso de las motos de la firma californiana, el rango de kilometraje es elevado y en algunos modelos alcanza hasta los 300 km, con un tiempo de recarga del 100% de la batería inferior a tres horas. En cualquier caso, averigua con antelación dónde puedes recargar tu moto durante la travesía«, detalla Sornosa.

Más información









Incluso a la hora de reservar hoteles, Alicia Sornosa se fijaba en que anunciaran que tenían cargador: «Algunos no funcionaban, otros no tenían, pero no me han puesto problemas cuando he sacado el 'shuko' o cable a la pared. En otras ocasiones, había un centro de carga cerca y no me ha quedado más remedio que salir del hotel para recargar la batería. Cada vez hay más hoteles con cargadores. En los hoteles de 4 estrellas no ha habido problemas, hay marcas de coches como Porsche o Tesla que tienen ahí sus postes de carga rápidos».