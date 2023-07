Lo que necesitas saber antes de pasar la ITV de tu caravana

El uso de la caravana para viajar, sobre todo en verano, continúa extendiéndose y España es uno de los países de Europa con más autocaravanas matriculadas. En 2022 se matricularon 7.110 nuevos vehículos de caravaning, según la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar). Y, ante esto, resulta imprescindible conocer cómo superar favorablemente la inspección técnica de estos vehículos, un proceso obligatorio en España que contribuye a garantizar su buen estado y la seguridad necesaria para prevenir accidentes.

Y es que todas las autocaravanas (caravanas autopropulsadas) deben pasar la inspección técnica, al igual que los turismos, según recoge TÜV SÜD. Sin embargo, no todas las caravanas (consideradas remolque) deben hacerlo. La obligatoriedad de pasar o no la ITV dependerá de su MMA. En el caso de las caravanas con un MMA inferior a 750 kg, no tienen por qué realizar la ITV. En este sentido, es importante recordar la obligatoriedad de pasar la ITV de los vehículos a tiempo, ya que no llevar la inspección del vehículo al día acarrea multas de hasta 200 euros.

En el caso de las caravanas remolcadas con MMA superior a los 750 kg deberán pasar la primera ITV a los seis años de su matriculación y después cada dos años. Mientras que las autocaravanas, del mismo modo que los turismos, tienen que pasar la primera ITV a los cuatro años y después a los dos, aunque a partir de los 10 primeros años, deberán pasarla anualmente.

En lo que a documentación se refiere, se deberán presentar en la estación documentos como la ficha técnica del vehículo o tarjeta ITV y el permiso de circulación. Además, se recomienda llevar también el justificante del seguro que tiene que estar en vigor.

¿Y qué elementos van a revisar en mi caravana? En las caravanas remolcadas se revisa el alumbrado, incluyendo los intermitentes, luces de freno, posición y emergencia; los neumáticos, el desgaste y la presión; frenos, de estacionamiento y de inercia y, por último, el punto de acoplamiento, donde se asegura el buen estado de este elemento y de su acople correcto al vehículo tractor.

Pero en las autocaravanas es diferente. En este caso, se revisaría lo mencionado anteriormente, más los elementos que se examinan en la ITV de un turismo, como los frenos, la suspensión, la dirección, las emisiones contaminantes, el parabrisas y la matricula.