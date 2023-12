Motoristas y peatones elevan hasta 97 la cifra de fallecidos en carretera en noviembre

El mes de noviembre deja unos malos resultados en cuanto al número de accidentes y fallecidos en las carreteras españolas. Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) se han registrado 92 siniestros de tráfico mortales en los que han fallecido 97 personas, en un contexto en el que la movilidad ha descendido un 1,1% respecto a noviembre del pasado año.

Los motoristas siguen siendo el colectivo que más incrementa la siniestralidad con 24 fallecidos, y 10 de los 17 peatones fallecidos lo fueron en siniestros que tuvieron lugar en autopista o autovía.

Durante este mes han aumentado los atropellos a peatón, registrándose 15 fallecidos, 5 más que en noviembre del pasado año. Por el contrario, descienden las víctimas mortales por salida de la vía y por colisiones laterales y frontolaterales, un descenso insuficiente ya que 31 personas fallecieron al salirse el vehículo en el que viajaban de la carretera y otras 8 en colisiones laterales o frontolaterales.

Respecto al mes pasado, en octubre se registraron 88 siniestros mortales en los que fallecieron 98 personas, 6 más que en el mismo mes de 2022, en un contexto en el que la movilidad ha aumentado un 3% respecto a octubre del año anterior, registrándose 37,1 millones de movimientos de largo recorrido.

Si se tiene en cuenta el medio de desplazamiento, los colectivos que más incrementan su siniestralidad son los de motoristas y peatones.

Han fallecido 24 usuarios de moto, 7 más de los que se produjeron en el mismo mes del año pasado. Las carreteras convencionales siguen siendo las más peligrosas, para este colectivo porque de los 24 motoristas fallecidos, 21 lo fueron en siniestros que tuvieron lugar en este tipo de vías.Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 8 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro, 7 de ellos viajaban en turismo y 1 de ellos, ciclista, no hacía uso del casco.Por comunidades autónomas, noviembre no presenta una pauta estable, la comunidad en la que más ha aumentado los fallecidos ha sido en el País Vasco, mientras que, en Castilla y León y Cataluña, las víctimas mortales han sido menores que en noviembre del pasado año.

En lo que llevamos de año (hasta el 30 de noviembre) han fallecido en siniestros de tráfico 1.036 personas, 9 personas menos que en el mismo periodo de 2022 ( -1%). Los días con más víctimas mortales fue el sábado 18 de noviembre con 10 fallecidos. Por contra, hubo sólo 1 día con 0 fallecidos: el viernes 1 de noviembre.