Motivos por los que llevar en el coche la nueva señal V-16 Aunque no será obligatoria hasta 2026, son muchos los motivos por los que hacer uso de ella en la actualidad

Aunque la señal V-16 no será obligatoria hasta 2026, son muchos los motivos por los que hacer uso de ella en la actualidad. En definitiva, el nuevo Help Flash IoT, por ejemplo, cumple con todos los requisitos establecidos en Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, el Reglamento General de Vehículos en su Anexo XI, además de en la Instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) de diciembre de 2018.

En primer lugar, y en caso de emergencia, permite al resto de usuarios de la vía conocer la ubicación del coche averiado o siniestrado gracias a su sistema de geolocalización que manda la información directamente a la plataforma DGT 3.0. Concretamente, el resto de los conductores serán avisados por medio de los paneles de información variables, por su navegador y en el futuro por las señales V27. De esta forma, se minimiza el riesgo de impacto o atropello.

Este producto incluye un plan de datos durante al menos 12 años ya cubierto por el precio del dispositivo. Es decir, el usuario no necesita contratar ningún servicio de conexión. No son necesarias suscripciones, ni pagos adicionales. En el caso de Help Flash IoT la conexión será por más de 12 años, es decir, los primeros dispositivos salen ya con fecha de caducidad 2038.

Es visible a 1 km de distancia y 360 grados. La señal V-16 ofrece una óptima visibilidad y emplea la última tecnología led. A diferencia de los triángulos, son visibles, a 360 grados a 1 km de distancia en condiciones de baja luminosidad.

Otra ventaja es que no es necesario salir del vehículo para colocarlo y activarlo. Basta con sacar el brazo por la ventanilla para situarlo en la parte superior. De esta forma, se evitan muchos de los atropellos que se producían cuando el usuario salía del vehículo para colocar los triángulos.

También es ligero, compacto y fácil de guardar. Ocupan menos espacio de los triángulos y se pueden guardar en la guantera o cualquier otra parte del vehículo. Así, Norauto recomienda que sea en un lugar accesible para el conductor para que pueda utilizarlo sin salir del vehículo en caso de que sea necesario.

Es autónomo y sin cables ya que el dispositivo ofrece una autonomía de 2,5 horas en modo emergencia y funciona con 4 pilas de 1,6 V LR6 (AA). Además, cuenta con IP54, resistencia a todo tipo de condiciones meteorológicas como lluvia, nieve, viento o niebla. De hecho, también soportan temperaturas comprendidas entre los -10 y 50 grados centígrados. Incluso está diseñado para quedar estable sobre una superficie plana, no desplazándose frente a una corriente de aire. Por todo ello, no es necesario emplear ningún otro elemento de sujeción y es rápido de colocar.