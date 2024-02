Así se adaptan fabricantes, concesionarios y talleres para el despegue definitivo del coche eléctrico

Los datos son claves, y la necesidad de apostar por una movilidad sostenible es real. El 96% de la población española respiró aire contaminado el pasado 2023 en todo el territorio, las ventas de vehículos electrificados (híbridos y puros) siguen estancadas ya que en la actualidad solo representan un 10% del total del mercado automovilístico. Para ello, saber cuál es la perspectiva o qué necesidades se plantean es un primer paso. «Es una realidad que los combustibles alternativos interesen más al consumidor, la barrera precio es un freno todavía y la incertidumbre, en lo que a normativa se refiere, por ejemplo. Entonces es algo que ha frenado esta evolución, pero es ya algo imparable ya que cada vez somos más conscientes del cuidado del planeta, y los conductores buscan alternativas de movilidad. Para unas cosas buscan el coche, y para otras el patinete«, afirma Jocelyne Bravo, directora de marketing y comunicación de Midas, durante la celebración de la mesa redonda «Esto no es un cuento, es el futuro en movimiento» de Evercom.

«Es ya imparable, pero es también muy desigual. Europa es quien lidera ese viaje a la descarbonización, pero dentro de Europa hay países que lo hacen muy bien y otros que no por temas económicos sobre todo. En la España despoblada, por ejemplo, es muy difícil la incursión del vehículo eléctrico, incluso por los puntos eléctricos. Así que esa desigualdad hay que equilibrarla. En concreto también en nuestro país, solo un 12% de los vehículos que se matricularon el año pasado son eléctricos, por lo que estamos muy lejos del 20% de la media europea. Eso quiere decir que tenemos que hacer algo para mejorar ese proceso de descarbonización; y en ese hacer algo, 2024 es el año de la automoción«, añade Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.

Por su parte, Javier del Val, Electrification & new technologies product manager de Hyundai España, puntualiza que «cambiar de un día para otro el modelo de movilidad, de repente todo a eléctricos, es muy difícil. Hay muchas barreras como la falta de puntos de carga. Anfac subrayaba que hay 25.000 puntos disponibles, pero 8.000 todavía están a la espera de ser aprobados, y eso no ayuda. Como fabricantes, mi objetivo es acercar al cliente el producto que necesita, o su mejor alternativa, pero no podemos imponer una tecnología. El cliente tiene necesidades, y es la que necesitamos cubrir. Por eso, nosotros tenemos cinco tecnologías (mild hybrid, híbridos, eléctricos...) y eso le mostramos».

Los conductores y la sociedad es consciente de esta necesidad, de tener una movilidad más sostenible, pero «hay mucha disparidad, por ejemplo, en ciudades como Madrid ven que hay polución de verdad, pero en un pueblo puede que no sientan esa necesidad tan fuerte. Simplemente hay que poner facilidades de reparación, mantenimiento, recarga, etc.», apunta Jocelyne.

Algo a lo que Raúl añade que «un comprador lo primero que tiene en cuenta es el precio. Según las estadísticas, el coche más vendido en España fue el Dacia Sandero que es un coche barato. Eso quiere decir que las políticas que se hagan desde las administraciones públicas tienen que ir destinadas a ayudar al ciudadano de cara al vehículo electrificado. Ahí, los planes de incentivos son fundamentales. Y también es fundamental no solo electrificar si no rejuvenecer el parque. Quitar los coches de más de 10 años».

Por su parte, el experto de Hyundai subraya que incluso «hay nuevas generaciones más preocupadas por la ecología, no solo por automoción. Ahora hay interés por las placas solares, por calderas más eficientes... es decir hay un paso hacia esa ecología que creo que es innegable y que todo el mundo todo el mundo te pregunta. Es más, en el círculo cercano de amigos ya también te preguntan que les expliques que es un híbrido, un híbrido enchufable, es decir, hay mucho interés; pero otra cosa es el precio».

Desde Evercom, en el estudio que realizan de forma anual sobre los hábitos de consumo por generación, ya se vio que en 2023 había un 17% de personas que se habían lanzado a probar este tipo de de de formas de movilidad. «El sector ahora está inmerso en la revolución más grande que hemos vivido, y que todos los actores del sector, bien sea fabricantes, vendedores o postventa, debemos apoyar y ofrecer al conductor una solución para que su movilidad cada vez sea más sostenible», apunta Jocelyne. «Y nos está obligando a nosotros como empresas también a ser eficientes del punto de vista medioambiental, es decir, los concesionarios entre el año 2020 y 2023 hemos invertido 330 millones de de euros en esa transformación, y lo vamos a seguir haciendo», añade Raúl.

Y como toda transformación presenta retos y oportunidades. En España hay más de una quincena de zonas de bajas emisiones, ya son más de 150 localidades españolas las que se ven afectadas por por este tipo de normativas, ¿Es este el camino? «En general, los gobiernos tienen que legislar para impulsar la esta movilidad sostenible es eso tiene y este año nos parece absolutamente clave. Si hablamos de zonas de bajas emisiones estamos de acuerdo en el enfoque porque tiene un criterio medio ambiental, lo cual nos parece correcto. Pero también se están aplicando léntamente y la aplicación tiene que hacerse también de una forma gradual y buscando parámetros medibles», afirma Raúl. «Hay que seguir impulsando los planes para la adquisición e instalación de puntos de recarga, de renovación del parque (facilitar que una persona que no puede entrar en una zona de bajas de emisiones pueda hacerlo), y fundamental, también y en paralelo, abordar más temas estructurales como un cambio en la fiscalidad del automóvil», añade.

Por otro lado, es primordial reconocer qué necesitas, dónde aparcas, qué tipo de familia es la tuya... «nuestra comunicación ha cambiado de ya no solo vender, si no qué ventajas tiene lo que estás vendiendo. En la actualidad hay que educar al usuario para que sepa qué es un híbrido, un híbrido enchufable, qué es un eléctrico, o bien una pila de combustible. Nuestro negocio al final es poner el vehículo en disposición del cliente pero queremos hacer una manera que que se sienta tranquilo y de que lo que se ha comprado realmente le funciona. Incluso con planes de, si no te convence el coche que te has comprado, puedes devolver ese vehículo y es como intentamos dar esa confianza y esa comunicación al cliente, ayudarle en este paso», explica Javier.

«Incluso el sector de la reparación se tiene que ir adaptando a esos nuevas modelos de motorización, y se están llevando a cabo medidas para adaptar los talleres a este nuevo tránsito. A día de hoy todavía el 90% de los coches que entran por el taller es de combustión y hay que velar por la rentabilidad de del negocio y por la rentabilidad del franquiciado. Pero hay que ver un poco más allá entonces para nosotros está siendo un reto gigante porque tienes que ofrecer una solución a ese conductor. Nosotros siempre ofrecemos servicio a al conductor tenga el vehículo que tenga. Entonces estamos con un con un programa de formación muy intenso y agresivo para toda la red», puntualiza Jocelyne. Destacar también Midas City donde se reparan patinetes, motos eléctricas, etc. Un concepto enfocado a determinado tipo de población y ciudadanos, un laboratorio para dar servicio a nuevas movilidades.

El sector automovilístico, por todo esto, y también está en un momento de competitividad muy alto, sobre todo con la llegada de las marcas chinas, lo que marcará los próximos años. «No veo un panorama muy distinto a lo que tenemos ahora, pero es verdad que en esa escala de electrificación de la que se habla, estaremos en un grueso del volumen. Apostaremos más ya por tecnologías más híbridas completas, híbridas enchufables y tenemos que decir las palabras mágicas para ser moderno: digitalización, inteligencia virtual y electrificación», explica el experto de Hyundai. «En diez años la oferta va a ser totalmente distinta, los precios no tan altos, los sistemas ADAS de ayuda a la conducción cada vez van a estar más más intrusivos, el coche autónomo y conectado será una realidad tangible (ya ahora tenemos la llave digital, por ejemplo), y otro paso también que va a ser muy importante es el tema de cómo se va a tener el coche en propiedad», concluye.

Por su parte, Raúl concluye que dependerá «mucho de los gobiernos y las administraciones públicas. Si empiezan a tomar decisiones alrededor de del vehículo cosa que no está ocurriendo, deberíamos avanzar. La previsión que nosotros tenemos es que la aportación del vehículo electrificado a nuestro mercado va a ser todavía muy escaso. De hecho la previsión que tenemos del 2025 es que el vehículo electrificado va a ser solamente el 12,4% de todas las matriculaciones. Hay que cambiar muchas cosas».