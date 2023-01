Las marcas de coches más robadas en España

En España se roban alrededor de 100 vehículos al día. Una cifra verdaderamente alarmante, ya que nuestro país ha ocupado históricamente el tercer puesto, solo por detrás de Italia y Reino Unido. Y según un estudio reciente de carVertical, una plataforma de comprobación del historial de los coches, se descubrieron más de 1100 vehículos robados.

Aunque la escala real de robos de vehículos es mucho mayor, estos coches suelen circular en el mercado negro. Es extremadamente raro que los coches robados vuelvan a encontrar su camino hacia el mercado automovilístico, pero más de mil casos demuestran que aún es posible tropezar con un vehículo que puede ser robado.

Más del 50% de los coches robados detectados se fabricaron entre 2014 y 2019. Sin embargo, los vehículos más populares entre los ladrones se fabricaron en 2017 (9,7% de todos los vehículos robados descubiertos en la plataforma de historial de coches).

Las marcas de coches robados más populares son Mercedes-Benz (14,7% de todos los vehículos robados), BMW (14,4%), Audi (10,4%), Ford (7,8%) y Volkswagen (6,8%).

Cómo evitarlo

En primer lugar, conviene evitar zonas de aparcamiento aislada por la noche. Los descampados y parkings gratuitos suelen tener poca o ninguna protección o vigilancia. Son una gran oportunidad para los ladrones que intentan robar vehículos, ya que a la falta de seguridad se une la falta de personal que, al menos, pueda vigilar los coches. Si no tenemos parking propio, lo idóneo es dejarlo en uno de pago o en una zona próxima a donde nos hospedemos.

Si no utilizamos el coche todos los días, deberíamos con frecuencia por el lugar donde lo hemos aparcado, para comprobar que sigue ahí: si sufrimos un robo, cuanto antes lo denunciemos, más posibilidades tendremos de recuperar nuestro vehículo. Los días que no cojamos el coche, es conveniente pasarse a comprobar si sigue en su sitio para, en caso de no estar, poder actuar con rapidez. Según los datos de LoJack, después de 48 horas es altamente improbable recuperar el coche.

Indicios como cristales rotos en las zonas de estacionamiento son señal de que es una zona que sufre de vandalismo o robo y por ello es mejor buscar otro lugar que, al menos, parezca más seguro.

Cuando cerramos el coche a distancia con una llave inteligente, hay que comprobar siempre que el coche está cerrado. Hay delincuentes que podrían estar alrededor con un inhibidor e interceptar la señal que manda la llave para cerrar el coche. Si lo consiguen, no necesitan ni forzar el coche ya que estará completamente abierto.

Además, instalar o contar con un sistema antirrobo es el primer paso para disuadir a ladrones sin muchos conocimientos sobre tecnología, pero hace falta algo más para parar a los más avanzados. Un sistema de radiofrecuencia (no se puede blindar y es rastreable en los sitios más inaccesibles) es mucho más efectivo en caso de robo, ya que permite saber la ubicación del vehículo en todo momento.