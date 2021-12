La DGT insiste en cuándo se puede utilizar el carril más polémico, el izquierdo El organismo advierte por enésima vez que «el carril izquierdo no es para los que tienen prisa o tienen un coche más potente o les gusta correr más. Es solo para adelantar. Y la velocidad límite es la misma que la de los demás carriles»

Circulas por autopista o autovía a diario para ir a trabajar, dejar los niños en el colegio o incluso hacer la compra. Pero tienes que ir por debajo de la velocidad o atento a posibles atascos o que haya algún accidente, ya que multitud de coches van por los carriles central o de la izquierda dejando el de la derecha libre. Seguro que esta situación se repite más de lo que deseamos. Y es que según los datos que baraja la Dirección General de Tráfico (DGT), el porcentaje de utilización del carril derecho llega a ser del 60% en las vías rápidas de doble carril. Y es que el llamado 'síndrome del carril izquierdo' es una práctica habitual muy molesta, porque su mal uso provoca más retenciones, frenazos y alcances.

Por ello, el organismo advierte por enésima vez cuándo se debe utilizar: «El carril izquierdo no es para los que tienen prisa o tienen un coche más potente o les gusta correr más. Es solo para adelantar. Y la velocidad límite es la misma que la de los demás carriles«.

De hecho, el Reglamento General de Circulación es muy claro en estas circunstancias y ahora incluso la DGT multa por ello: cuando circulamos por calzadas con varios carriles por sentido, hay que ir por el de la derecha todo lo posible. El resto de carriles a su izquierda son para adelantar, tomar una salida a ese lado o, en caso de gran densidad de tráfico, si no hay otra forma de circular más que repartiéndose a lo ancho de la calzada.

Según recuerda la DGT, es obligatorio circular por el carril de la derecha siempre que esté libre si no se quiere adelantar. De forma rigurosa, se puede sancionar al quien circule por los carriles izquierdos y central estando libre el derecho, sobre todo si se entorpece la marcha de otros vehículos. Además, no se puede adelantar por la derecha. Por el carril más a la derecha no se permite sobrepasar a coches que circulen más lentos a nuestra izquierda. Hacerlo se considera infracción grave según el artículo 82, capítulo VII, del Reglamento General de Circulación.

Así, para adelantar a un coche más lento que circula por el carril central hay que cambiar al carril contiguo izquierdo. Después terminaremos la maniobra volviendo al carril de la derecha. Además, hay que recordar que no se puede circular permanentemente en el carril izquierdo para adelantar de continuo.