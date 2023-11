Ensuciar o cambiar la música: Los hábitos más irritantes de los copilotos

Canal Motor Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Hay situaciones que pueden sacar de quicio a cualquiera mientras va al volante. ¿Alguna vez te has pasado de salida porque no te han dado las indicaciones correctas? ¿Tu ex siempre te quitaba tus canciones preferidas? Estas son solo algunas de las acciones más irritantes entre piloto y copiloto. De hecho, según la encuesta de Shopopop, que el copiloto cambie la música que estamos escuchando cuando suena nuestro tema favorito es uno de los momentos que más molesta a los conductores, con un 69,3% de personas que indicaron que les irrita. Cerca de esta cifra, un 61,3% de encuestados señala que una de las peores cosas que puede hacer el copiloto es ensuciar el coche cuando se acaba de limpiar.

Por supuesto, también hay mucho que decir sobre el momento de interacción en el trayecto, y es que aquí sí hay división de opiniones entre los que prefieren charlar con su copiloto y los amantes del silencio. Mientras que a un 37,5% le molesta que su copiloto hable más de la cuenta, para un 36,4% no supone un problema escuchar. Asimismo, un 42% no tiene ningún problema si su copiloto se queda dormido, mientras que para un 38,7% puede resultar irritante. En cuanto a los momentos más odiados por los conductores que viajan acompañados, se llevan el podio con un empate que el copiloto pida parar constantemente (32,6%) y que no indique bien la salida (32,6%). En tercer lugar, muchos conductores también se quejan de que su copiloto les recuerde las indicaciones del GPS de forma continua (29,2%). Por último, Shopopop ha reunido algunas de las anécdotas más divertidas conduciendo con un ex. Entre las más sorprendentes, una de las personas encuestadas señala que su expareja tenía la manía de darse dos golpecitos en el muslo cada vez que cambiaba de marcha. Otro usuario cuenta que su ex odiaba tanto su CD preferido que acabó lanzándolo por la ventanilla en medio de la carretera. Y no faltan las clásicas de «negarse a poner el aire acondicionado» o «que critiquen tu forma de conducir». Más información





«El momento de la conducción es una parte más de nuestro día a día. Sabemos que muchos de nuestros episodios más memorables han sucedido en el coche y con nuestra plataforma queremos transformar la visión de los viajes para convertirlos en un momento que realmente aporte valor al conductor», señalan desde la compañía.

