La Guardia Civil recurre a los cerditos para avisar de multas y peligros en la carretera

Habitualmente surgen dudas sobre si realizar ciertas actividades al volante como maquillarse, comer, beber, conducir en chanclas o descalzo, ir sin camiseta o incluso sacar el codo por la ventanilla... son motivo o no de multa. La realidad es que por sí mismas no lo son, pero pueden llegar a serlo si ponen en peligro la seguridad de la vía. Lo que dice la ley, es decir, los artículos del Reglamento General de Circulación, es que «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción; así como cuidar la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados». Que «los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos».

De hecho, es importante señalar, tal y como indican desde la Unidad de Ordenación Normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), que «la denuncia se produce no por comer, beber, ir descalzo..., sino porque esa actividad concreta ha afectado a la seguridad de la conducción». «Sin olvidar que el sentido común nos dice que no usar camiseta podría producir heridas en caso de activarse el cinturón de seguridad y no llevar zapatos hará más difícil el manejo de los pedales», añaden.

No obstante, sí hay comportamientos muy habituales que sí infringen la normativa de tráfico, por estar expresamente tipificadas en la Ley. Por ejemplo, lanzar desde un vehículo objetos que puedan producir incendios, accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación.

Ante esto, la Guardia Civil ha querido incidir en un problema que podíamos no tener en cuenta cuando arrojamos alimentos por la ventanilla del coche:

Además de estar prohibido y ser una guarrada 🐷🐷, tirar comida por la ventanilla del coche puede atraer a animales a la carretera poniendo en peligro su vida y la de otros conductores.#ViajeSeguropic.twitter.com/UbfNjLRZkb — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 13, 2022

Y es que en los últimos años los accidentes con animales se han saldado con hasta 58 muertes y más de 200 heridos graves, según Acierto.com. Los jabalíes (30%), perros (30%) y corzos (17,5%) acaparan casi el 80 por ciento de los accidentes. Asimismo, el 88% de los conductores asegura haberse encontrado alguna vez con un animal en la carretera, y hasta el 57 por ciento haber sufrido un accidente con alguno de ellos. Respecto al coste medio por siniestro, alcanza los 1.200 euros, pero si hay lesionados o fallecidos puede dispararse hasta los 7.000 euros.

Por lo tanto, además de para esquivar una sanción de 200 euros y la detracción de cuatro puntos del carné de conducir, evitarás un susto o accidente mucho más grave.