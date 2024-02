Por qué los guardarraíles ya no son suficientemente fuertes para los coches actuales Un estudio de la Universidad de Nebraska concluye que las barreras de seguridad actuales no son lo bastante fuertes para detener a los grandes y pesados vehículos eléctricos

La cada vez más presencia de coches 100% eléctricos en nuestras carreteras implica también cambios en lo que a seguridad vial se refiere. Concretamente, y seguro que muchos de nosotros no nos habíamos fijado en este detalle, es que al ser más pesados que un vehículo convencional, también esto repercute en caso de accidente. No solo ante otros vehículos, también ante el «mobiliario» vial. Es decir, los guardarraíles ya no son suficientemente fuertes para detener estos coches en caso de impacto.

Así lo sostiene un reciente estudio de la Universidad de Nebraska (Estados Unidos) que concluye esto mismo: las barreras de seguridad actuales no son lo bastante fuertes para detener a los grandes y pesados vehículos eléctricos. El estudio apunta a que estos elementos de seguridad vial, destinados a detener los vehículos en caso de accidente y minimizar la gravedad del mismo, ya no son tan eficaces como antes y esto es a causa de que lo que han de detener es ahora mucho más pesado. Se está convirtiendo en un problema de seguridad. Los expertos de la universidad también apuntan a que los vehículos eléctricos, con sus grandes paquetes de baterías, han multiplicado el peso medio de los vehículos nuevos que se venden, pero también se ven afectados de este tendencia muchos otros grandes todoterrenos y pick up, sobre todo, que son cada vez más grandes y pesados. Para apoyar sus conclusiones, los investigadores de la Universidad de Nebraska lanzaron varios coches contra un guardarraíl de acero a 97 km/h para ver si éste podía detener el avance del vehículo. Los modelos elegidos fueron un Rivian R1T, una pick up eléctrica de más de 3.000 kg de peso, y un Tesla Model 3, que pesa unos 1.700 kg.



En ambos caso, la estructura viaria no aguantó. El Rivian la atravesó sin apenas resistencia e incluso destruyó prácticamente las barreras de hormigón situadas detrás de la primera barrera, El Model 3 levantó el quitamiedos y pasó por debajo.