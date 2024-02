Giugiaro, el lápiz que dio vida al primer Seat Ibiza

¿Qué es lo primero que nos trasmite un automóvil? Una imagen, sin duda. Las líneas de su carrocería, eso es lo que nos impacta. Así que quien imagina la carrocería de un automóvil, es alguien muy especial, alguien que nos cuenta una historia…

En la historia del SEAT Ibiza, que vive este año el cuarenta aniversario de su nacimiento, hay cuatro brillantes diseñadores que han dado forma a las cinco generaciones Giorgetto Giugiaro, Walter da Silva, Luc Donckerwolke y Mesonero Romanos. Cuatro de cinco y es que el italiano Giugiaro sería el autor de las dos primeras ediciones de este best seller.

En la gran familia de diseñadores italianos, Giorgetto Giugiaro se distingue por compartir su talento entre el automóvil y otros productos, entre el lujo y el pragmatismo. Giugiaro ha firmado a algunos de los iconos de la industria mientras creaba coches deportivos atemporales. Su actividad, su arte, se ha plasmado en multitud de sectores. Cámaras para Nikon, televisores para Sony, botellas para Shiseido, lanchas para Tulio Abate, armas para Beretta, motocicletas para Ducati y Suzuki.... sin olvidar la «marille», una pasta alimenticia para Voieillo o el Atrio para los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín en 2006…

Durante su impresionante carrera, el genial italiano ha diseñado para casi todos los principales fabricantes de automóviles. En 1999, un jurado formado por más de 120 periodistas de todo el mundo nombró «Diseñador del siglo». Pero nosotros vamos a centrarnos en el Seat Ibiza. Así qu, empecemos desde el principio.

Un amante de la pintura

Giorgetto Giugiaro nace en Garessio, Italia, en 1938. Su padre y su abuelo eran pintores al óleo, y Giugiaro rápidamente desarrolló una fuerte pasión por el arte. Su familia se traslada en 1955 a Turín. Apenas tiene diecisiete años, y se matricula en la escuela de bellas artes.

Turín, el corazón de la industria italiana de automóvil. Pero el joven estudiante tiene poco interés en diseñar automóviles. Aún así un profesor de dibujo, asombrado por los trabajos de su alumno, le sugiere que la industria del automóvil puede pagar generosamente su talento artístico. Coje algunos de los dibujos de Giorgietto, interpretaciones personales, humorísticas, de coches, y se las lleva al ingeniero Dante Giacosa, el responsable técnico de FIAT. Este no duda y ofrece a Giorgetto la posibilidad de trabajar en la firma turinesa.

En los más de tres años que pasa en la oficina de estilo avanzado de FIAT, adquiere una inestimable experiencia industrial y técnica. Le gusta el automóvil, pero sigue soñando con volver a su vocación, la pintura, a la que le gustaría dedicarse.

Giugiaro en 1962, en los talleres de Bertone ante un Ferrari 250 GT SWB P.F.

Pero en el Salón del Automóvil de Turín, de 1959, algo sucede. El gran carrocero Giuseppe Bertone, llamado Nuccio, está preocupado. Su estilista jefe, Franco Scaglione, ha desaparecido sin dejar rastro. Bertone tiene un amigo en común con Guigiaro, que le ha enseñado un dibujo de un coche imaginado por el joven. Nuccio pide que se lo presenten.

─Me gusta lo que hace ¿Quiere trabajar conmigo a tiempo parcial? ─le pregunta.

Bertone necesita sustituir a Scaglione para rematar el dibujo de un prototipo Alfa Romeo que será el del Giulia Sprint GT.

─Imposible ─dice Giugiaro─ Estoy en Fiat y no puedo trabajar al tiempo para usted.

Nuccio no renuncia, e insiste.

─Trabaje para mí solo diez días, es el tiempo que tenemos para acabar el proyecto de Alfa.

Y Giugiaro acepta: sigue en FIAT por el día, pero por la noche trabaja en Bertone.

El proyecto entusiasma a los responsables de Alfa, y Bertone le ofrece a Giugiaro un puesto fijo en la empresa. Pero este no quiere, prefiere volver a la escuela de Bellas Artes.

─Además entro en el servicio militar dentro de tres meses

─No hay problema, yo te arreglo eso─ le contesta Nuccio.

Es diciembre de 1959. Giugiaro deja FIAT y se va a Bertone. En tres meses convierte en un prototipo el Alfa que ha dibujado y que se expondrá en el salón de Ginebra.

Nuccio tiene influencias, pero no han bastado para librar a Giorgetto del servicio militar. Al menos si ha conseguido que se quede en unas instalaciones militares a tan solo 50 kilómetros de Turín.

Su habilidad para el dibujo le ayuda. Durante la semana retrata al coronel, a su familia y a todos los oficiales…. Y cada viernes, cuando sale del cuartel, se va a las instalaciones de Bertone y pasa todo el fin de semana está ante el tablero de dibujo.

Su habilidad con el lápiz le ayuda y le libra de otros trabajos en el cuartel. Pero su formación militar se resiente: un día, en unos ejercicios, tras quitarle la anilla a una granada, se queda con ella en la mano sin saber cómo lanzarla….

Le eximen de las obligaciones militares y tiene tiempo para trabajar durante la semana dibujando los Ala Giulia GT, o 2600, entre otros, y en los fines de semana ya sobre prototipos.

De Tomaso Mangusta P.F.

En octubre de1965 deja Bertone y se va a Ghia, donde firma el espectacular De Tomaso Mangusta y el bellísimo Maserati Ghibli. Un año después, asociado a Aldo Mantovani (antiguo jefe del departamento de estudios de carrocería Fiat) crea su propia empresa, Ital Style. Y hay otro colaborador. Es un japonés llamado Hideyuki Miyakawa, aficionado al atletismo y también a los automóviles. Giugiaro le había acogido en su casa durante los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Cinco años después, Miyakawa se convertirá en un verdadero embajador comercial en Japón, abriendo las puertas de la industria nipona a Giugiaro, que realizará modelos para Suzuki, Mitsubishi e Isuzu, entre otros.

Ital Style se convierte en Ital Design. El primer proyecto se lo encarga Alfa Romeo: se trata del Alfasud. Giugiaro define el estilo del nuevo modelo, realiza las maquetas y prototipos, mientras que Mantovani se ocupa de planificar el proceso de industrialización. Su creatividad multifacética es difícil de superar.

En un Volkswagen Golf Mk1, uno de sus diseños más famosos P.F.

Es capaz de concebir el primer «Golf» para Volkswagen o el minimalista «Panda» para Fiat, mientras crea máquinas de ensueño para Maserati y Alfa Romeo. Todos reconocen su capacidad de innovar en el mundo del diseño industrial creando algunos hitos importantes del diseño funcionalista, pero sin perder nunca de vista la palabra eminentemente latina «bella macchina».

Pero volvamos a nuestra historia.

Seat S1

─Queremos que nos diseñe un automóvil, el sustituto del 127, del Fura….

Los hombres de SEAT han acudido a Italia, al marco que mejor conocen y a la patria de los grandes diseñadores. Se dirigen a Rayton Fiessore, a IDEA y a Ital Design…

Los dos primeros plantean diferentes proyectos partiendo de la plataforma del 127, pero Giugiaro tiene un planteamiento distinto pues considera que aquella está muy anticuada y que es mejor utilizar la del Ronda, aunque se tenga que acortar, más moderna. La idea gusta a los responsables de la marca española, pues además son conscientes que las instalaciones de soldadura para la producción del Ritmo, están muy por delante de las anticuadas del 127.

Giugiaro realiza rápidamente una maqueta en escayola, a tamaño natural, de un tres puertas. Juan Miguel Antoñanzas que al frente de SEAT lucha por salvar a la marca tras la espantada de FIAT, acude con su equipo a Turín, compara los proyectos, y apuestan sin dudar por Giugiaro. Además, les entusiasma todo el proyecto de industrialización desarrollado por Mantovani.

Pero Giugiaro no tiene tiempo de hacer una segunda maqueta en resina epoxy, como es el procedimiento habitual. Y es que en FIAT no ven con buenos ojos su colaboración con SEAT. Vittorio Ghidella, responsable de la división de automóviles del Grupo FIAT le pone contra la pared. Giugiaro no quiere hacer solo prototipos para FIAT y ve que SEAT le puede traer más proyectos de coches de serie. Ghidella le asegura que va a tener mucho trabajo, que va a diseñar muchos FIAT de calle, pero siempre que deje el proyecto de SEAT…

A Giugiaro no le queda más remedio que ceder: FIAT es una marca consolidada…

Les explica la situación a los responsables de SEAT, pero no pone ningún impedimento para que su maqueta sea utilizada por la casa española. Y con el nombre de Giugiaro si se mantiene el diseño original.

El diseño del primer Ibiza podía ser el que había pensado Giugiaro para el Golf II P.F.

Pero esa maqueta hay que convertirla en un prototipo que de paso al modelo de serie. Así, una noche un camión sale de Turin con la maqueta de escayola ¿Su destino? Alemania.

Y es que se ha optado por el especialista Karmann para que, a partir de la maqueta del italiano, realice el prototipo, y de forma proceso de producción y todo el utillaje correspondiente.

Este prototipo es fiel reflejo del diseño de Giugiaro, y SEAT así lo manifiesta en las primeras informaciones sobre el futuro modelo. A Ghidella esto no le gusta y presiona una vez más al carrocero italiano.

─Está así en mi contrato ─responde Giorgetto. Y las promesas de Ghidella se volatilizarán.

Y volverá a colaborar con SEAT, a diseñar la fabulosa segunda generación del Ibiza. Pero eso, ya saben, es otra historia.