George Paulin: el trágico destino de un niño que amaba dibujar automóviles

Georges Paulin nació en 1902 en París. De pequeño ya le apasionaba dibujar, una pasión que ha de abandonar tras la muerte de su madre, después del bombardeo de París por las fuerzas alemanas en la I Guerra Mundial (1914-18).

Se pone a trabajar como protésico dental y reanuda sus estudios con el objetivo de convertirse en dentista.

Pero su verdadera pasión sigue siendo el dibujo, y más concretamente el diseño de automóviles, aunque no exclusivamente, ya que también es capaz de diseñar muebles, lámparas o joyas. E inventa mecanismos que pronto le permitirán dedicarse por completo a su pasión.

Entre estos mecanismos está un techo retráctil que permite transformar un coupé de techo metálico en un descapotable. Patentado en 1931, este sistema bautizado «Eclipse», permitía al techo desparecer en el maletero gracias a un sistema de varillaje con cuerdas elásticas.

Eclipse: coupé y descapotable al tiempo

Este principio del cupé/descapotable reaparecería años más tarde con los Mercedes SLK de 1996, o los Peugeot 206, 307 y 308 CC (Coupé Cabriolet) de finales de los años noventa y principios de este SXXI, o en el Renault Mégane II CC de 2003.

Paulin creó varios modelos para exhibir su invento y en 1933 se asoció con el carrocero Pourtout, con quien produjo un Hotchkiss de cuatro puertas. Un año después, este sistema se aplicó a los modelos Panhard y Lancia Belna, antes de que Peugeot mostrara interés y lo incorporara en sus 401 y 601.

A Le Mans

En 1933, Émile Darl'Mat, concesionario de Peugeot en París, presenta a Georges Paulin al carrocero Marcel Pourtout. Será el origen de una colaboración entre los tres que alcanzaría reconocimiento internacional principalmente a partir de 1937. En aquel entonces, la marca del león no contaba con su propio departamento de competición, y su representación en las carreras estaba en manos de unos pocos equipos privados. Entre ellos Darl'Mat, que inscribe tres coches en las 24 Horas de Le Mans de 1937, construidos sobre un chasis 302 modificado, con carrocerías de estilo roadster y un motor del 402 modificado.

Ampliar Los Peugeot Darl´Mat «Special Sport» de Le Mans,con la carrocería concebida por Paulin F. P.

Con el nombre de Darl'Mat «Special Sport», los tres equipos finalizan en 7º, 8º y 10º lugar en la clasificación general. Y 2º y 3º de su clase. Un año después, el trío repitió su éxito, y Contet/De Cortanze logró un meritorio quinto puesto en la clasificación general y primero en su categoría con el 402 DS Darl'Mat. Estos resultados darán al distribuidor parisino la idea de comercializar una pequeña serie de 402 Darl'Mat que se venderán en forma de roadster, convertible o coupé.

El carrocero Portout y su diseñador Paulin no solo trabajarán sobre chasis Peugeot. Basándose en el Renault Primaquatre, produjeron una pequeña serie de descapotables, coupés e incluso autocares.

Y en el Salón del Automóvil de París de 1937, se presentó al público un Delage D8-120 Sport con una espectacular carrocería aerodinámica Pourtout diseñada por Georges Paulin. Era una carrocería de aluminio moldeada a mano con aletas de acero, un ejemplo de pura elegancia, con el sello de Paulin.

Ampliar El Delage D8-120 Sport Aero Coupe de 1937, obra maestra de Paulin F. P.

En el frontal destacaba un largo capó con hileras de rejillas de ventilación para refrigerar el potente motor de ocho cilindros en línea, coronado por un radiador de diseño singular inclinado hacia atrás. A ambos lados se ubicaban los faros, encajados entre las espectaculares aletas delanteras en forma de lágrima. Este automóvil sigue sorprendiendo y seduciendo por su equilibrio y belleza casi noventa años después de su creación

El Bentley del banquero Embiricos

En 1937, el banquero André Embiricos encargó a Pourtout y Paulin, carrozar un chasis Bentley 4 1/2 Litre que acababa de adquirir. El resultado fue un automóvil excepcionalmente aerodinámico con un rendimiento de alto nivel. Una carrocería muy ligera y el motor, con una potencia aumentada a más de 140 CV, le permitía alcanzar casi los 200 km/h. Fue un auténtico éxito que generó un gran interés en la prensa internacional. Desafortunadamente, la guerra se avecinaba y la participación prevista en las 24 Horas de Le Mans de 1939 no se materializó. Posteriormente, el coche sería pilotado por su nuevo propietario, Soltan Hay, en las tres ediciones de posguerra. Su mejor resultado fue un meritorio sexto puesto en 1949.

Ampliar El recreado Bentley Mark V Corniche, también lleva el sello Paulin F. P.

Su éxito inspiró a Bentley a encargar un Mark V único de cuatro puertas con un estilo aerodinámico similar. Un chasis prototipo del Mark V (14BV) fue enviado a Francia, donde el diseñador de Bentley, Ivan Evernden, colaboró con Paulin en los talleres parisinos de Carosserie Vanvooren. El coche, bautizado como «Corniche», estaba destinado a ser presentado en el Salón del Automóvil de Londres de 1939 junto con las propuestas de otros carroceros para el chasis del Mark V.

Pero en agosto de 1939, el piloto de pruebas Percy Rose sufrió un accidente en Francia, dañando la carrocería. Con el estallido de la guerra en septiembre de 1939, el Salón del Automóvil de Londres fue cancelado, paralizando el trabajo en todas las versiones del Mark V. Mientras tanto, la carrocería reparada del Corniche había sido llevada a Dieppe para su envío de vuelta al Reino Unido, pero es destruida durante el bombardeo de los muelles.

El historiador Ken Lea y voluntarios de la Fundación Memorial WO Bentley iniciaron un proyecto para recrear el Corniche, que finalmente se llevó a cabo internamente en febrero de 2018 y se completó a tiempo para las celebraciones del centenario. Utilizando los planos técnicos originales, el equipo de Mulliner en Crewe reconstruyó este Corniche único con componentes mecánicos del Mark V y una carrocería e interior completamente nuevos, idénticos en cada detalle al original. Está acabado en el color Granate Imperial de época con una franja lateral en Gris Jaspeado, mientras que el interior se tapizó al estilo Vanvooren con la piel Connolly Vaumol y la tela West of England originales.

El dramático final de Paulin

Tras perder una demanda contra Peugeot por problemas por el uso de su patente de techo retráctil, Paulin aceptó una oferta de Rolls-Royce como ingeniero consultor a finales de 1939. Pero en mayo de 1940, los alemanes invaden Francia y el destino de Georges Paulin va a cambiar de forma dramática.

Ampliar Una de las escasas imágenes de Georges Paulin F. P.

Se une a una red de inteligencia llamada Phill. Su misión era proporcionar información sobre la Luftwaffe, lo que permitía a los aviones de la Real Fuerza Aérea británica, la RAF, bombardear, entre otras instalaciones estratégicas, las fábricas Renault ocupadas por los alemanes. Para encubrir sus actividades en la Resistencia, Paulin retomó su trabajo como dentista. Entre sus pacientes se encontraban varios oficiales alemanes, así como un policía francés, que sospechaba de él. Pero será la denuncia de un conocido la que le lleva a ser arrestado por la Gestapo francesa.

Detenido y torturado durante varios meses, finalmente es fusilado en marzo de 1942: para que pudiera mantenerse en pie, le tendrán que enyesar el torso y el cuello. De esta forma trágica terminaría la vida de aquel niño que amaba dibujar y que hoy forma parte de la historia de los grandes diseñadores del automóvil.