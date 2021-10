La frecuencia con la que deberías lavar el coche

Mantener el coche limpio es bastante más importante de lo que parece. La cuestión no pasa por someterlo a una 'ducha diaria', porque tan malo es pasarse como no llegar, pero sí cuidar de que la suciedad no se acumule más de la cuenta, pues el polvo deteriora la carrocería (se raya con más facilidad) y otros elementos como las cubiertas, las llantas y hasta los discos de freno, mientras que los excrementos de ave son mucho más dañinos de lo que se pueda pensar para la pintura exterior.

Por lo tanto, ¿cada cuánto se tiene que lavar un coche ? El negocio del lavado va orientado a todos los conductores aunque, según las estadísticas, los usuarios se sitúan entre los 18 y 72 años, siendo los clientes más asiduos los del rango entre 25 y 68 años. «En el lavado a presión la horquilla de frecuencia está entre 15 y 30 días. Y en el lavado automático entre 15 y 20 días», explica Ricard Prats, director de operaciones de Grupo Moure.

Sin embargo, en la práctica, comenta, entran en juego otros factores para determinar la frecuencia real con la que los propietarios de vehículos acuden al centro de lavado. En primer lugar hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas. Prats habla de ellas como «un factor determinante que puede marcar picos de aceleración o desaceleración en la frecuencia». Vivir en zonas costeras, por el salitre, o montañosas, por las nevadas, puede aumentar la frecuencia del lavado. «Otro factor determinante será si el vehículo duerme a la intemperie o a cubierto ya que, de lo contrario, quedará a merced de las palomas, polen y lluvia sucia», concluye.