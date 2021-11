Por qué han fallecido 92 peatones en carreteras españolas este 2021

Los usuarios de bicicletas, ciclomotores, motocicletas y los peatones pertenecen a los grupos más vulnerables de las vías y juntos representan el 40% del total de las víctimas mortales que se han registrado en las carreteras españolas en lo que va de 2021. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT), desde el 1 de enero de este año han muerto 92 transeúntes en las carreteras españolas. Una cifra que representa un 3% más que en el mismo periodo del 2020. Cifras preocupantes aún más cuando las tendencias de movilidad actual evidencian cómo en los últimos meses ha aumentado el uso de los medios de micromovilidad. En el caso de los patinetes eléctricos , por ejemplo, su demanda aumentó casi un 150% en el último año, mientras que en el caso de las bicicletas, estudios de la DGT hablan de que 20 millones de españoles la utilizan 'con alguna frecuencia'.

Son muchos los factores que ponen en riesgo a los peatones entre los que se encuentran la baja visibilidad que hay en algunas vías, la distracción o imprudencia al volante o del transeúnte, así como el mal tiempo. Sin embargo, hay otro elemento que podría ser determinante y es la edad del peatón. De acuerdo con datos oficiales, en promedio, el 66% de los peatones fallecidos desde 2010 a 2019 en vías urbanas tenía 65 o más años. Incluso son muchas las personas que mueren cada año atropelladas al descender de sus vehículos tras presentar un incidente en carretera.

Por este último y otros motivos, desde Help Flash, empresa española fabricante de las luces V-16, se lanza una alerta sobre los riesgos que corren los peatones. En primer lugar, e xisten las luces V-16 que permiten que un vehículo detenido sea visible a los demás usuarios de la vía sin que el conductor o sus ocupantes tengan que abandonar el habitáculo y correr riesgos innecesarios. Además otros consejos como, si se camina por la noche, llevar un chaleco reflectante; siempre utilizar las aceras y cruces de peatones; en caso de no haber acera, circular por el arcén de cara al tráfico y permanecer alerta a lo que sucede alrededor, es decir, tratar de no usar el teléfono móvil mientras se camina por la calle.