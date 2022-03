El eterno debate: ¿Conducen mejor los hombres o las mujeres?

Durante la jornada de hoy y como cada 8 de marzo, miles de mujeres se lanzarán a las calles para conmemorar su día. Una fecha que encumbra su lucha por la igualdad y que trata de visibilizar todo lo que queda pendiente por hacer en este ámbito. Y no solo estamos hablando de brechas salariales e inequidades en general, sino también de creencias populares que, de tan arraigadas, a veces somos incapaces de detectar.

Uno de los más comunes tiene que ver con la conducción. ¿Quién no ha escuchado al volante aquello de 'mujer tenías que ser'? Pues nada más lejos. Efectivamente, porque según los datos analizados por el comparador de seguros de coche Acierto.com, ellas podrían ser mejores conductoras, básicamente, porque tienen menos accidentes graves que ellos. Es decir, aunque las mujeres dan más partes a sus seguros de coche, los siniestros que tienen los hombres son más peligrosos. Esto es que hay terceros implicados, daños corporales, víctimas mortales, etcétera. Los más frecuentes son los atropellos, choques frontales y los vuelcos.

Por el contrario, ellas tienen menos percances graves, pero se ven afectadas por un mayor número de distracciones al volante y por percances menores –como rozaduras en un parking, pequeñas colisiones, etcétera–. También son más habituales en ellas los alcances y las salidas en carretera.

Atendiendo a los datos, las mujeres son responsables del 54% de los partes, mientras que este porcentaje se reduce al 46% en el caso de ellos. Aquí se aprecian diferencias por franjas de edad, sobre todo en la que va de los 35 a los 40 años. Las mujeres en esta franja de edad dan casi un 20% más de partes que sus homólogos varones. En cualquier caso y como apunta Acierto.com, son más prudentes y respetan más las normas de circulación. Esta prudencia también se refleja en otros aspectos: en el consumo de alcohol y otras drogas al volante y en el mantenimiento del vehículo y su puesta a punto. En cuanto a la primera cuestión, los varones superan los límites legales de consumo con una frecuencia cinco veces superior que ellas.

Respecto a la puesta a punto del coche (y aunque continúa siendo una asignatura pendiente para los conductores españoles en general), ellas también prestan más atención. Por ejemplo, solo el 22% de las mujeres reconoce que no prepara bien su coche antes de salir de viaje, frente al 27% de los varones.

¿Seguros más baratos?

Por otra parte, el comparador de seguros de coche Acierto.com recuerda que uno de los parámetros que tienen en cuenta las aseguradoras a la hora de fijar el precio de la póliza –junto con muchos otros– es el perfil del asegurado. Esto incluye las multas que le han puesto durante los últimos años, su historial de siniestralidad, etcétera y se utiliza para estimar cuál será el riesgo que supondrá asegurarle.

Por ejemplo y en el caso que nos atañe, un conductor que protagoniza un accidente con víctimas mortales (en la que la aseguradora debe desembolsar una cantidad en concepto de indemnización) resultará siempre más caro que otro que no da partes de este tipo. Es por eso que, por regla general, los conductores con un buen historial, que no han dado partes en el último año o cuyos partes no han sido de gravedad, pueden acceder a pólizas más económicas que los clientes que suponen un riesgo mayor.

En cuanto al mantenimiento del vehículo, hay que tener en cuenta que uno que no pasa las revisiones con la frecuencia adecuada o que no se pone a punto también tiene más riesgo de averiarse durante la marcha y, por tanto, de solicitar la asistencia en viaje de su seguro de coche. 'Con el coste que esto supone para la compañía', matizan desde Acierto.com.