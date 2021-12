Equipamiento y complementos que todo motero deseará por Navidad

Para la mayoría, ser motero no es solo una afición que consiste en elegir un vehículo de dos ruedas, conducirlo y poco más, si no que es toda una filosofía, incluso una forma de vida, por ello, existe toda una cultura en torno a las motos y los moteros por lo que, si nuestro regalo gira en torno a esto seguro que acertaremos, pero, ¿qué podemos regalar? Los expertos de AMV han recopilado cuáles son los mejores regalos para estas fechas:

- Prendas impermeables: No solo en invierno, si no en cualquier otro momento del año, dentro del armario de un motorista nunca puede faltar una chaqueta y un pantalón (con protecciones) impermeables para protegerlos en días de lluvia.

- Casco: El casco no solo es un complemento a la hora de circular, si no que es de obligado uso para conducir con seguridad. La vida útil de un casco, aunque depende del material y del uso que se le haya dado, nunca suele ser más de ocho años. Por lo que quizá sea un buen momento para cambiarlo por uno más moderno o hecho con materiales más ligeros. Otra opción para el invierno es un sotocasco, una prenda semejante a un pasamontañas, normalmente de algodón muy fino. Con ello, se evitará pasar frío en la cabeza y en la cara.

- Guantes: Los guantes son otro complemento fundamental en el equipamiento de cualquier motero, pero especialmente en invierno, cuando muchos días hace frío y llueve. Deben ser gruesos e incorporar varias capas, al menos una de ellas impermeable. Además, lo ideal es que sean de caña larga, para evitar que quede espacio entre la chaqueta y el guante. En cuanto a los materiales, mejor que sean textiles que de piel ya que tienen mayor impermeabilidad y mejor transpiración. La cordura (nylon) es uno de los materiales más recomendables, ya que ofrecen protección frente al frío y el viento y generalmente tienen una muy buena relación calidad/precio. También podemos optar por regalar unos guantes de invierno específicamente pensados para proteger del viento, los llamados windstoppers, hechos de poliéster y poliamida. Los cierres también son algo a tener en cuenta, deben garantizar que no pasa frío ni agua a la mano. Lo ideal es combinar guantes con varios sistemas de cierre, cremallera y velcro, para asegurar una mejor fijación.

- Gafas de sol: Tanto para realizar una conducción segura sin perder visibilidad, como para que los rayos solares no dañen los ojos del motorista, llevar unas gafas de sol al conducir la moto es muy importante. Pero ojo, no todas las gafas son recomendables, para circular sobre dos ruedas, lo mejor es que sean de policarbonato, un plástico altamente resistente y no de cristal, ya que en caso de un impacto podrían romperse o astillarse. Igualmente, es muy recomendable que la montura sea ligera, envolvente y ergonómica, de pasta o plástico. Es mejor evitar las de metal, ya que si el motero llega a tener un accidente se le podrían clavar. Por último, también hay que prestar atención a que sean polarizadas y con tratamiento antivaho.

- Botas: Otro complemento fundamental para garantizar la seguridad y el confort encima de la moto, deben proteger los dedos, pies, tobillos, gemelos y espinillas, tanto de daños provocados por las caídas (rozaduras o quemaduras) como de las inclemencias del tiempo. Es muy importante que estén hechas de un material de buena calidad para que le aíslen del frío y de la humedad, así como para que resistan el uso.

- Cubrepiernas: No solo para evitar el frío, si no para que no se le mojen las piernas, un cubrepiernas puede ser un buen regalo para estas navidades. En el mercado se pueden encontrar con sistema antirrobo para que no haya que quitarlo al bajarse de la moto y tenerlo que volver a colocar al montarse de nuevo.

- Mochilas para moto: Otro complemento muy útil para un motero debido a su diseño ergonómico que distribuye el peso sobre la espalda y cadera produciendo una mayor aerodinámica cuando se conduce. Además, son de materiales ligeros e impermeables y suelen tener un compartimento para llevar el casco una vez que se haya estacionado la moto.

- Puños calefactables: Un buen regalo que se complementa perfectamente con los guantes y que te resultará muy útil y confortable en esta época del año en las que es normal que haya bajas temperaturas. Van conectados a la batería y proporcionan calor a las manos del motorista

- Manetas de freno: Uno de los detalles más diferenciadores de un vehículo de dos ruedas, y con el que poder darle un toque de diseño y color especial a la moto.

- Topes anticaída: Tremendamente útiles para moteros que busquen una mayor protección para su vehículo, pues son los elementos que recibirán todo el daño en caso de que el vehículo sufra alguna caída imprevista.

- Cinta adhesiva para llantas: Este regalo es un detalle barato que tiene un efecto mayor al diferenciar el vehículo del motero. Es muy llamativo, divertido y ayuda a dar un toque personal.

- Intercomunicador para moto: Puede ser uno de los regalos estrella de estas Navidades ya que acaba de cambiar la ley y según la nueva modificación del reglamento está permitido la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas y ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción.

- Bolsa sobredepósito: Son una especie de mochila que se coloca anclada al depósito a través de correas o imanes con capacidades medias de entre 25-30 litros para que el motero pueda guardar todo lo necesario para sus rutas o viajes, están fabricada con materiales que son resistentes al agua y al barro.

- Funda para la moto: Resultan muy útiles tanto si la moto esta en el garaje como si esta en la calle para que la batería no se te descargue o simplemente para que no se ensucie.