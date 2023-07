Elementos que la electrificación hará desaparecer de los coches

Podríamos decir que la principal diferencia entre un coche de combustión y uno eléctrico es el funcionamiento del motor. Pero cuando entras en un coche eléctrico por primera vez, descubres otras diferencias, como elementos que no tiene el otro y viceversa. Y es que está claro que la electrificación hará desaparecer ciertos elementos en los coches.

En primer lugar, en los coches eléctricos no hay motor de combustión, cuentan con un motor eléctrico, por lo que en el vehículo eléctrico encontrarás menos piezas mecánicas. Pistones, cilindros, bujías, bielas, filtros, correas de transmisión… Todo eso existe por el propio funcionamiento del motor de combustión. Es decir: El combustible se quema y genera energía, la energía mueve pistones, los pistones a su vez mueven el árbol del cigüeñal, y el árbol cigüeñal lleva el movimiento a las ruedas.

Una de las sensaciones más llamativas cuando subes a un vehículo eléctrico es que, de pronto, descubres que «falta algo». Ese algo es la palanca de cambios. No la busques: no existe. No hay palanca de cambios porque no hay diferentes marchas. El motor eléctrico, al ser más eficiente y tener más fuerza no necesita la caja de cambios para optimizar su funcionamiento.

Como no hay palanca de cambios, no hay caja de cambios. Y como no hay caja de cambios, no hace falta un pedal de embrague. La función del embrague es acoplar la caja de cambios con el motor. El movimiento generado por el motor llega hasta las ruedas cuando se acoplan estas dos piezas del coche de combustión. Como el vehículo eléctrico no dispone de caja de cambios, tampoco es necesario el embrague.

En los vehículos eléctricos tampoco encontrarás los elementos mencionados, pero si verás otros que en los vehículos de combustión no verás. Bajo el capó se encuentra un motor muy diferente del de combustión. Hay menos piezas, menos mecanismos… Casi parece el motor de un electrodoméstico a gran escala, es el motor eléctrico.

La fuente de alimentación del vehículo eléctrico se encuentra en la batería. Esta es muy diferente a la que vemos en los modelos de combustión, tanto en tamaño como en posición (en los bajos del coche) y rendimiento. Es lógico: se le exige mucho más. Asimismo, en los vehículos eléctricos es el mismo motor el que hace las funciones del propio motor para propulsar el vehículo. A su vez asume las funciones de generador de energía que sirve para recargar la batería gracias a las levas del freno regenerativo.