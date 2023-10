«El diseño en Renault es hoy más emocional y apasionante, creado para usuarios más exigentes»

«Recuerdo perfectamente estar sentada en la consulta del ginecólogo, embarazada de mi hija, cuando empecé a hacer unos bocetos del proyecto que tenía entre manos, y allí, dibujando, me dije lo tengo».

Paula Fabregat-Andreu es diseñadora en Renault, y lidera el equipo de diseño de los coches urbanos de la marca: modelos como el Clio, el Twingo o el futuro Renault 5 salen de los lápices del equipo que ella dirige, como el diseño que trazó en la consulta de un hospital, que se transformó en la tercera generación del Clio, un auténtico superventas que catapultó el éxito en la marca de su diseñadora.

La valenciana está de visita en su ciudad natal. En Valencia estudió diseño y se apuntó después al máster de diseño de automóviles convencida por el director del mismo, Antonio Garrido, un diseñador que ha formado a varias generaciones de profesionales en los últimos 25 años.

Tras terminar el máster y pedir unas prácticas en Renault, consiguió un contrato a tiempo completo e inició una carrera que dura ya 23 años. Ha venido a Valencia a contarles a los futuros alumnos todos los trucos necesarios para conseguir trabajar en una industria apasionante y llena de retos, y comienza su charla diciendo: '¿Quién de vosotros es bilingüe en inglés?' Sorprende las pocas manos que se levantan en el auditorio de la Escuela Superior de Diseño, donde se llevan a cabo las charlas YUTalk, organizadas por la Politécnica para encauzar el talento de los alumnos hacia los campos que más les atraen. «Pues, poneos las pilas porque para defender vuestro trabajo os va a hacer falta, como mínimo, el inglés».

¿Cómo empezaste en el mundo del diseño?

Yo quería viajar y ser económicamente independiente, así que empecé a estudiar diseño de automóviles porque me atraían las grandes empresas y la posibilidad de vivir fuera de España.

¿Cómo conseguiste tu primer trabajo?

Con mucha audacia, tengo que decir. Mi vida era muy divertida, como la de cualquier estudiante en esa época, pero pedí un préstamo para estudiar el máster y no tenía plan B, así que encargué el trabajo de fin de máster, una maqueta, a un tercero y me centré en tener un portfolio interesante antes de terminar el curso, para presentarlo a los fabricantes antes de verano y poder hacer prácticas en alguna marca.

¿Cómo preparaste tu entrevista?

Tenía un inglés muy básico, así que fui a la escuela de idiomas y puse anuncios para intercambio de aprendizaje, y pasaba todos los días cuatro horas hablando con un inglés, un alemán, un irlandés... media hora en inglés y media hora en castellano. Con esto me fui a París, me entrevistaron para unas prácticas y me dieron un puesto de trabajo completo. Creo que premiaron que fuera chica, joven, atrevida... ser diferente siempre es importante en el mundo del diseño.

¿Cómo ha sido tu trayectoria?

Primero trabajé en París y después en el centro de diseño de Renault en Barcelona. En aquel entonces, todas las marcas tenían centros de diseño en lugares que inspiraban a sus estilistas, y en Barcelona estábamos nosotros, Volvo, Audi tenía un centro de diseño en Sitges y, por supuesto, Seat. Lo mismo ocurría en Los Ángeles e incluso en Nueva York, pero todo eso terminó porque ahora, para buscar tendencias, no hace falta salir de casa, está todo en las redes. Tras el cierre del centro de Barcelona, me fui a Bucarest, a trabajar en Dacia, la marca rumana que habíamos integrado en Renault. Allí tenemos un estudio junto a la fábrica, y aprendí mucho de los problemas de ingeniería que puede generar el diseño. Realizamos un trabajo estupendo en la segunda generación del Duster, que ahora es el modelo más vendido de todo el grupo, y de ahí volví a París, donde desde 2010 soy jefa de diseño de varios segmentos.

¿Qué enseñanzas les puedes transmitir a los futuros alumnos de diseño?

La necesidad de ser muy proactivo y de trabajar con la inteligencia emocional, que era un término desconocido hace veinte años. Cuando volví a París, tuve una baja laboral de casi tres años por un problema de salud, y al volver no sabía cuál sería mi cometido en la empresa, ya que los puestos estaban cubiertos, así que propuse un puesto transversal, que comunicara los diferentes departamentos, fue una iniciativa propia que tuvo gran acogida, y más tarde me promocionaron a jefa de diseño.

¿Cómo es el equipo de diseño de Renault?

Hay un diseñador jefe del grupo, Laurens van den Acker, y cuatro diseñadores jefe, uno para cada marca: Renault, Dacia, Alpine y Mobilize, nuestra nueva firma de movilidad. Después compartimos los departamentos de 3D, realidad virtual o modelismo y maquetas, y hay cuatro centros de diseño de Renault en el mundo: País, Corea del Sur, India y Brasil. El de París está integrado en el Technocentro, el corazón de Renault, donde trabajamos casi 15.000 personas.

¿Cómo es el proceso de diseño de un coche?

Nuestro equipo recibe un briefing de lo que quiere la dirección, consensuado con marketing, y empezamos a trabajar con rapidez en varias propuestas dibujadas a mano alzada. De esos 'sketches' salen las propuestas que más nos gustan, hasta llevar algunas a 3D, algunas menos a maquetas de escala pequeña y, finalmente, solo dos o tres a maquetas a escala real. Este proceso está lleno de reuniones con mi jefe directo en Renault, Gilles Vidal, y con Laurens, aunque a menudo se incorpora el CEO de la compañía, Luca de Meo, que tiene un gran talento para saber lo que va a funcionar y lo que no, y que tiene su despacho muy cerca del nuestro dentro del 'Technocentro', donde se desarrollan al completo todos los modelos.

¿Cómo va la compañía con el nuevo CEO?

Somos más dinámicos, más rápidos y tenemos un objetivo claro. Renault está explorando nuevos campos con Alpine, con Mobilize, con la creación de la división Ampere, con el proyecto 're-factory', son cosas que no están haciendo otros, así que podemos tomar una gran ventaja. En nuestro campo contar con un CEO apasionado por el diseño es de gran ayuda porque agiliza la toma de decisiones.

¿Cómo está afectando la llegada de la industria china del automóvil a Europa?

Sabemos que ahora mismo están por delante en velocidad de desarrollo de nuevos modelos, así que estamos intentando cerrar esa diferencia lo más rápidamente posible, y de todos los proceso de desarrollo, el que más se puede acortar es el de diseño; la ingeniería y producción tienen sus tiempos, que también se están acortando, así que vamos a tope.

¿Cuánto tiempo cuesta diseñar un coche?

Desde que recibimos el briefing hasta que el coche sale de la línea de producción, queremos llegar a la fecha de tres años, pero el estado actual de este desarrollo es confidencial. Los cuatro o cinco años de maduración que tenía antes un gabinete de diseño en los proyectos son ahora inexistentes.

¿Cómo está cambiando la llegada del coche eléctrico el diseño?

Nos está permitiendo hacer cosas más arriesgadas y diferentes, pero no porque sea eléctrico, sino porque son coches de mayor valor que necesitan una compra más emocional. El nuevo Renault 5 va a ser una compra mucho más pasional que, por ejemplo, un Renault Zoe, y eso se debe al diseño.

Ampliar Nuevo Renault 5 Concept F. P.

¿Qué nos puedes contar de este coche?

Creo que va a conectar mucho con las familias que tuvieron un Renault 5 en su casa o en sus vidas y van a querer tener el nuevo. Se lanzará en 2024 y va a suponer un antes y un después en la imagen de la compañía. Estamos muy ilusionados con los resultados de los estudios con los potenciales clientes.

¿Estáis utilizando la inteligencia artificial?

Todo el mundo en diseño está explorando su uso, y nosotros no somos la excepción, pero nada va a sustituir el diseño a mano alzada. Ahora bien, hay procesos adjuntos que podrían acortarse, procesos que ocupan muchas horas y que determinan si el diseño saldrá elegido o no, pero no cambian el diseño del coche.

Son varios los diseñadores españoles en puestos directivos, como Jorge Díez en Cupra, que fue compañero tuyo de promoción, Alejandro Mesonero en Alfa Romeo... ¿Crees que hay un talento especial en nuestro país?

El talento está en todas partes, pero hay que saber entrenarlo, y para ello es importante másters como el que tiene la Politécnica de Valencia, con una formación muy específica para el diseño de la movilidad. Después, para llegar a los puestos de dirección o de 'management' no solo se depende del talento, sino de la capacidad de liderar equipos, de empatizar, de preguntarle a la gente por las mañanas '¿cómo estás?' y de saber quiénes pueden ser tus aliados en las decisiones difíciles. En eso los españoles quizás vamos un poco por delante, pero hay que entrenar la inteligencia emocional tanto como el talento natural para el diseño.

¿Qué busca Renault en un diseñador hoy en día?

Que sepa de todo en su campo y que aporte cosas que puedan marcar la diferencia. Es muy importante que cada alumno encuentre los campos en los que puede ser muy bueno y los trabaje, porque todos ellos son importantes. En Renault tenemos a Miguel Ángel Iranzo, otro diseñador español que estudió el máster en la Politécnica, y que tiene un gusto increíble para el diseño interior, materiales o 'trim and color', como se llama esta faceta del diseño. Hoy los más buscados son los especialistas en UX/UI, es decir, la interacción entre el usuario y los equipos y servicios digitales del coche.

Dicen que los jóvenes ya no quieren coches

Su acceso a la movilidad es diferente, con el car-sharing, patinetes, un transporte público que llega a cualquier parte, vuelos muy económicos… la compra de un coche se retrasa a una edad más adulta, y eso también afecta a un diseño que llega a clientes más maduros y exigentes, que quieren más calidad y más conectividad en sus coches.

¿Cuál es vuestro próximo lanzamiento?

La gama de los próximos años, como en todos los fabricantes, ya está definida, con cuatro marcas que van a ser tremendamente competitivas en un mercado muy cambiante. Hemos cogido velocidad y estamos preparados para los nuevos retos, pero todos los lanzamientos, más allá de los ya anunciados, como el futuro Renault 5, son confidenciales.

Paula se despide, su agenda en Valencia está completa de citas con amigos de la Universidad, talentos del diseño, video-calls con París y, en sus ratos libres, paseos por su barrio, Ruzafa, convertido en uno de los centros de la vida cultural de la ciudad, quizás la inspiración para su próximo éxito llegue en cualquier momento, como aquél boceto en una consulta médica convertido en uno de los superventas de Renault.